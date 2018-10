Facebook

Feiert ihr Comeback als Engel: Behati Prinsloo © APA/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Wenige Wochen vor der stets aufsehenerregenden "Victoria's Secret"-Show in New York werden immer mehr Geheimnisse gelüftet: Nun hat einer der berühmtesten Engel des US-Dessous-Herstellers sein Comeback in einer TV-Show angekündigt. Behati Prinsloo wird nach zweijähriger Babypause auf den funkelnden Catwalk zurückkehren.

"Ich habe zwei Jahre verpasst. Ich bin sehr aufgeregt, dieses Mal wieder laufen zu dürfen", sagte sie in der Show. Die zweifache Mutter verriet auch gleich das bisher gut geheim gehaltene Datum der Show: Laut Pinsloo werden die Engel am 8. November 2018 über den Laufsteg schweben. Den Ausschnitt von der Sendung postete die 30-Jährige auf Instagram mit den Worten: "Yassss it's official."

Im September 2016 wurden das Model und Ehemann Adam Levine Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes, einer Tochter mit dem Namen Dusty Rose. Im Februar 2018 kam dann ihre zweite Tochter Gio Grace auf die Welt.

Auch Prinsloos Freundin und Engel-Kollegin Candice Swanepoel wird an diesem Tag wieder eine Show laufen.