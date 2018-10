Prinzessin Caroline freut sich über weiteres Enkelkind

Prinzessin Caroline freut sich über ein neues Enkelkind: Ihre Tochter Charlotte Casiraghi habe einen Sohn zur Welt gebracht, gab der Fürstenpalast in Monaco am Mittwoch bekannt.

Wieder Großmutter: Prinzessin Caroline © APA/AFP/VALERY HACHE

Prinzessin Caroline freut sich über ein neues Enkelkind: Ihre Tochter Charlotte Casiraghi habe einen Sohn zur Welt gebracht, gab der Fürstenpalast in Monaco am Mittwoch bekannt. Dem am Dienstag geborenen Kind und der Mutter gehe es gut. Charlotte (32) hat bereits ein Kind aus einer Beziehung mit dem französischen Komiker und Schauspieler Gad Elmaleh.

Für Prinzessin Caroline von Hannover (61), die Schwester des monegassischen Fürsten, ist es bereits das siebente Enkelkind. Im Mai war ihr Sohn Pierre Casiraghi (31) erneut Vater geworden: Seine Frau Beatrice Borromeo hatte den zweiten Sohn des Glamour-Paars zur Welt gebracht. Im April hatten ihr Sohn Andrea Casiraghi (34) und seine Frau Tatiana ihr drittes Baby bekommen. Charlotte ist zweites Kind und erste Tochter von Prinzessin Caroline.

In der monegassischen Thronfolge steht die Linie von Caroline hintenan, seit Fürst Albert II.(60) und seine Fürstin Charlene (40) Ende 2014 ihre Zwillinge Jacques und Gabriella bekommen hatten.