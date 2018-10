Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Bublé singt wieder © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die letzten Jahre waren für Michael Bublé und seine Familie nicht leicht. Ende 2016 gaben er und seine Frau bekannt, dass ihr ältester Sohn Noah an Krebs erkrankt sei. Vor wenigen Tagen erklärte Blublé dann auch, dass er deswegen seine Karriere beenden will. Mittlerweile haben er und seine Plattenfirma das dementiert. Für James Corden* und dessen "Carpool Karaoke" warf er schon jetzt seine Stimmbänder wieder ins Rennen: In einem Special für die "Stand Up To Cancer UK"-Kampagne sang er letzte Woche einige Lieder. Und Bublé hatte offensichtlichen Spaß dabei, wie eine Vorschau zeigt, die Channel 4 auf Facebook veröffentlicht hat.

Am 16. November wird der Jazzsänger sein Album "Love" veröffentlichen - danach soll es zumindest noch TV-Auftritte und möglicherweise sogar wieder eine Tour geben.

*In einer älteren Version des Artikels stand fälschlicherweise James Cameron.