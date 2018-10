Facebook

Tina Turner lebt mit einer Spenderniere © EPA (BRITTA PEDERSEN)

Die Rocksängerin Tina Turner ruft zum Organspenden auf. Niemand werde diese Welt lebend verlassen, heißt es am Ende ihrer neuen Autobiografie "My Love Story", die am Montag erschienen ist.

"Ungeachtet unserer Erwartungen für die Zeit danach oder den Bereich, in den wir einzutreten hoffen, steht fest, dass wir unsere Organe nicht mehr brauchen werden. Ein anderer Mensch hingegen schon, jemand, der voller Verzweiflung auf ein lebensrettendes Spenderorgan wartet", schreibt Turner, die in dem neuen Buch unter anderem enthüllt, dass sie nur noch lebt, weil ihr 16 Jahre jüngerer Ehemann ihr im April 2017 eine Niere gespendet habe. Die Autobiografie entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit dem deutschen Journalisten Dominik Wichmann, Mitverfasser des Bestsellers "Zwischen zwei Leben" von Guido Westerwelle.

Tina Turner ("The Best", "Goldeneye", "What's Love Got to Do with It") gehört zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. 1976 verließ sie ihren gewalttätigen Ehemann Ike Turner. Mit 45 feierte sie mit dem Album "Private Dancer" ein grandioses Comeback. Seit Jahren lebt sie mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach zurückgezogen bei Zürich. Im März 2019 feiert das Musical "Tina - Das Tina Turner Musical" Deutschland-Premiere in Hamburg.

Prominente Patienten: Diese Promis leben mit einem Spenderorgan Ivan Klasnic.

Der Ex-Fußballprofi erhielt im Vorjahr seine dritte Spenderniere. Der Kroate leidet an Niereninsuffizenz. (c) dpa (A2902 Achim Scheidemann) Daniel Westling.

Der Mann der schwedischen Kronprinzessin Victoria erhielt im Mai 2009 eine Spenderniere seines Vaters. Der Grund: einegeschränkte Nierenfunktion. Westling erfuhr davon erst mit 16 Jahren als er sich beim Fußballspielen verletzte und untersucht wurde. (c) EPA (MARTIJN BEEKMAN) David Crosby.

Das Mitglied von "Stills & Nash" brauchte 1994 eine Leberspende. Die Kosten für die Operation übernahm übrigens sein guter Freund Phil Collins. Dick Cheney.

Der ehemalige US-Vizepräsident musste 20 Monate lang auf ein Spenderorgan warten. 2012 wurde ihm ein Spenderherz transplantiert. Lucy Davis.

Die Schauspielerin (The Office, Shaun of the Dead) bekam 1997 eine Spenderniere. Mandy Patinkin.

Der Schauspieler, der vor allem durch die Serie "Homeland" Bekanntheit erlangte, erhielt zwei Hornhauttransplantate. Roland Kaiser.

Der Schlager-Star bekam 2010 eine Spenderlunge und hat seitdem sein Leben völlig umgestellt. Sarah Hyland.

Der Star aus "Modern Family" leidet an einer Nierenfehlbildung. Sie erhielt ein Spenderorgan von ihrem Vater. Selena Gomez.

2017 verschwand sie plötzlich von der Bildfläche. Später erst wurde bekannt, dass die Sängerin eine Organtransplantation brauchte. Eine Freundin spendete ihr eine Niere. (c) APA/EPA/ETIENNE LAURENT (ETIENNE LAURENT) 1/9