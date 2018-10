Hatte er das Zeug zum Actionhelden? Michael Jackson wollte unbedingt James Bond spielen

Facebook

Die Sonnenbrillen für die Rolle hatte er jedenfalls: Michael Jackson wollte angeblich Bond sein © AP

Michael Jackson bat Hollywood-Bosse, ihm die Rolle des James Bond zu geben. Die Musiklegende, die im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren tragisch verstarb, versuchte offenbar, die Studiobosse von seinem Potenzial als 007 zu überzeugen, als er in den 1980er Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere war.

Filmagent Michael Ovitz beschreibt in einem neuen Enthüllungsbuch eine ziemlich skurrile Szene: "Wir hatten ein Meeting in Michaels Haus. Er sagte uns, dass er der Star in einem Actionfilm sein wollte." Ovitzs Geschäftspartner Ron Meyer hatte angeblich Mühe und Not, bei dem Vorschlag ein ernstes Gesicht beizubehalten.

Die Situation wurde noch kurioser, als während des Gesprächs Jacksons Hut in eine Schale mit Guacamole fiel. Ovitz erinnerte sich weiter: "Er nahm ihn heraus und zog ihn wieder auf - mit Guacamole darauf, die anfing, herunterzufallen. Wir alle schauten zu, als sie immer weiter herunterrutschte, während Michael uns heftig davon überzeugen wollte, dass er Amerikas nächster Actionheld sein würde."

Schließlich begann die Avocadosauce von Jacksons Hut zu tropfen: "Ron konnte sich nicht mehr halten. Ich brach auch in Gelächter aus und Michael stürmte raus. Ich fand ihn und erklärte 15 Minuten lang, dass wir nicht über ihn gelacht hatten. Dann wurde Michaels Gesicht endlich wieder fröhlicher. 'Ok, Ovitz. Ok,' sagte er. 'Aber ich möchte James Bond spielen.'" Er sei stolz darauf, "berichten zu können, dass ich dieses Mal nicht gelacht habe", schreibt Ovitz.

Am Ende fiel dem Filmagenten die schwere Aufgabe zu, dem Chartstürmer erklären zu müssen, dass er für die Rolle nicht geeignet sei, die eine der begehrtesten im Filmgeschäft ist. Er eröffnete dem Megastar, dass er nicht den passenden Körperbau für die Figur hatte und dass er für die Rolle auch "zu sensibel" sei: "Du bist schmal gebaut, du bist zu sensibel", will er zu Jackson gesagt haben: "Du wirst als brutaler Steinblock nicht glaubwürdig rüberkommen."