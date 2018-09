Facebook

Gwyneth Paltrow © Invision (Jordan Strauss)

Sie hat sich wieder getraut: Medienberichten zufolge hat Gwyneth Paltrow gestern Abend ihrem Verlobten Brad Falchuk (47) das Ja-Wort gegeben. Zwei Tage nach ihrem 46. Geburtstag und zwei Jahre nach der Scheidung von Coldplay-Sänger Chris Martin. Die Oscar-Gewinnerin und der Regisseur und Drehbuchautor ("Glee", "American Horror Story") haben laut der US-Seite "E! News" im Park eines Privatanwesens in den Hamptons geheiratet.Neben der Familie waren wohl auch einige berühmte Freunde eingeladen. Das People-Magazin nennt zum Beispiel Gwyneth Paltrows "Iron Man"-Kollege Robert Downey Jr. (53) mit seiner Frau, Schauspielerin Cameron Diaz (46) und ihr Ehemann Benji Madden, Regisseur Steven Spielberg (71) und Comedian Jerry Seinfeild (64).

Kennengelernt hat sich das Paar vor vier Jahren am Set der US-Erfolgsserie "Glee". Im April 2015 gingen die beiden mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Wie t-online berichtet, war die hübsche Blondine damals- zumindest am Papier - noch mit Chris Martin verheiratet. Mit dem Sänger hat sie zwei Kinder, Apple (14) und Moses (12). Das Paar hatte 2003 geheiratet, erklärte die Ehe aber rund zehn Jahre später (2014) für gescheitert. Die Scheidung erfolgte 2016. Auch Falchuk bringt aus seiner früheren Ehe zwei Kinder mit.

Im "Goop Magazine" plauderte Paltrow unlängst über die Entscheidung, erneut zu heiraten: In der Mitte meines Lebens habe ich versucht zu akzeptieren, wie komplex romantische Liebe sein kann", so Paltrow. "Ich habe mich dazu entschieden, es noch einmal zu probieren. Nicht nur, weil ich glaube, den Mann gefunden zu haben, der für mich bestimmt ist, sondern auch weil ich die bewusstseinserweiternden, Muster brechenden Möglichkeiten erkannt habe, welche die Nähe zu einer anderen Person ermöglicht.