Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heidi an Halloween 2013: Einen Ausblick auf ihre Zeit als Urgroßmutter © Charles Sykes/Invision/AP

Bis Halloween ist es noch über einen Monat hin, doch Heidi Klum (45) arbeitet schon an ihrem Kostüm. "Vorbereitungen für #heidiklumhalloween2018", schrieb die vierfache Mutter zu einem kurzen Video auf Instagram, das wohl den ersten Einblick in ihre diesjährige Verkleidung gewährt. Zu sehen ist eine Büste in einer Werkstatt mit einer weiß modellierten Gesichtsmaske.

Mona Lisa oder Darth Vader, rätselten Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account. Heidi könne sich als "The Nun" oder als Maschinenmensch Maria aus Metropolis verkleiden, schrieben andere.

Vielleicht ja auch ein Partnerkostüm mit Tom?, hieß es in einem Kommentar, mit Blick auf Klums Freund Tom Kaulitz.

Heidis Kult-Kostüme mit Dia-Show

Die Verkleidung hält Klum bis zu ihrer traditionellen Halloweenparty am 31. Oktober gewöhnlich geheim. 2017 war die Moderatorin von "Germany's Next Topmodel" im Werwolf-Look erschienen, den Michael Jackson im Jahr 1982 in dem Musikvideo "Thriller" getragen hatte. Bei ihren früheren Halloweenpartys verkleidete sich das aus Bergisch Gladbach bei Köln stammende Model schon als Comic-Figur Jessica Rabbit, als runzelige Oma, als Kleopatra oder als Vampir.

Die Kostüme der letzten Jahre: Heidis Halloween-Wahnsinn 2011: Knapp vor der Trennung von Seal zeigt sich Heidi mit ihrem Mann noch in einer genialen Verkleidung, angelehnt an "Planet der Affen". (c) dapd (Evan Agostini) 2013: Heidi erscheint als ihre eigene Uroma auf der von ihr veranstalteten Halloweenparty in New York (c) Charles Sykes/Invision/AP (Charles Sykes) 2006: Es war die siebente Klum-Halloweenparty, in diesem Jahr in Los Angeles. Heidi als von der Schlange verzehrter Apfel. (c) AP (CHRIS POLK) Kaum zu erkennen. Heidi Klum als Zeichentrickfigur Jessica Rabbit. 2015 in New York. (c) Charles Sykes/Invision/AP (Charles Sykes) 2010 in futuristischer Aufmachung, noch an der Seite von Seal. (c) dapd (Charles Sykes) 2008 zeigte sich Heidi in New York als indische Rachegöttin (c) AP (Evan Agostini) 1/6