Die Ex-Schauspielerin Brigitte Bardot erklärte nun in einem Interview: "Frankreich verliert seine Ehre und seine Stärke".

"Wenn ich sehe, was aus Frankreich wird, schäme ich mich ein bisschen", sagt Brigitte Bardot © APA/AFP/ERIC FEFERBERG

Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot schämt sich für das, was aus ihrem Heimatland geworden ist. "Ich bin aus tiefstem Herzen Französin", sagte die frühere Schauspielerin der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag". "Aber wenn ich sehe, was aus Frankreich wird, schäme ich mich ein bisschen." Das heutige Frankreich gefalle ihr "überhaupt nicht mehr".

Nicht nur Frankreich, auch sie habe sich verändert, meinte Bardot: "Aber ich halte an der Ehre meines Landes fest, und die verliert Frankreich gerade. Seine Ehre, seine Stärke, seine Schönheit, seine Eleganz." Bardot hatte sich in der Vergangenheit als Unterstützerin der rechtspopulistischen Front National zu erkennen gegeben.

Foto © EPA

Die 83-Jährige, die sich seit Jahrzehnten dem Tierschutz verschrieben hat, fühlt sich ohnehin als Außenseiterin. "Ich bin anders", sagte sie der "Welt am Sonntag". "Ich habe das Aussehen eines Menschen und die Seele eines Tieres."

Um ihren Kampf für den Tierschutz fortzusetzen, versuche sie, sich "auf die schönen Dinge zu konzentrieren, Kraft aus der Natur zu schöpfen", sagte Bardot in dem Interview. Sei sei "weise, auf eine spirituelle Art". "Aber glücklich bin ich nicht."

Bardot hat immer wieder mit rechtsradikalen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt. Außerdem machte sie in der Vergangenheit Werbung für die rechtspopulistische Front National.