Prinz George © (c) APA/AFP/POOL/RICHARD POHLE (RICHARD POHLE)

Als Dritter in der Thronfolge stehen dem kleinen George noch so einige große Aufgaben bevor. Bis es soweit ist, hat er aber noch etliche Jahre vor sich. Beim gestrigen Besuch eines Kinderhospizes, welches Prinzessin Diana vor 30 Jahren in Birmingham eröffnete, machte Prinz William deutlich, dass sich sein Sohn gar nicht so sehr von anderen gleichaltrigen Kindern unterscheidet.

Als Prinz William auf einem Tisch vor sich einen Spielzeugdinosaurier entdeckte, verriet er einem kleinen Mädchen neben sich: "George ist wie besessen von Dinosauriern. Wir lernen gerade alles über sie." Das ist auch nicht Hospiz-President Kay Alexander entgangen. Er überreichte dem Familienvater zum Abschied ein Dinosaurier-Malbuch für George. "Heute Abend werde ich der beliebteste Vater des Landes sein", reagierte Prinz William, der seit seiner Schulzeit auch Fan des Birminghamer Fußballclubs "Aston Villa" ist, erfreut und plauderte auch über seine Fußballvorlieben.



Die Mutter einer Patientin outete sich als Liverpool-Fan, woraufhin Prinz William ihr angeblich entgegnete: "Solange Prinz George nicht irgendwann als Chelsea-Fan endet, bin ich glücklich."