Burt Reynolds, 1936 bis 2018 © Barry Brecheisen/Invision/AP

Der Schauspieler Burt Reynolds ist am Mittwoch (Ortszeit) in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida im Rahmen einer privaten Zeremonie beerdigt worden. Das berichten US-Medien wie "ET Online" und "WPTV".

Unter den Gästen waren nicht nur seine Familie, sondern auch sein "The Last Movie Star"-Co-Star Todd Vittum, der die Grabrede hielt. Patrick Moody, der mit Reynolds in "Das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse" zu sehen war, sprach das Schlussgebet. Danach soll es für die Familienmitglieder und engsten Freude von Reynolds ein Mittagessen gegeben haben.

Burt Reynolds: Stationen einer Legende Der Schauspieler galt als Sexsymbol der 70er- und 80er-Jahre und schaffte mit „Beim Sterben ist jeder der Erste“ den Durchbruch. (c) AP (Nick Ut) 1998 wurde er für die Rolle des Pornoproduzenten Jack Horner in "Boogie Nights" für einen Oscar nominiert. (c) Jack Plunkett/Invision/AP (Jack Plunkett) Zu den erfolgreichsten Filmen des Schauspielers gehörten außerdem "Ein ausgekochtes Schlitzohr" und "Auf dem Highway ist die Hölle los". (c) Barry Brecheisen/Invision/AP (Barry Brecheisen) Burt Reynolds (links) im Gespräch mit Regisseur Paul Bogart bei den Dreharbeiten zur TV-Serie 'Hawk' (1966, New York). (c) AP (Joe Caneva) Der Hollywood-Liebling mit Schauspielerin Dinah Shore and (Los Angeles, 1971). (c) AP (Harold Filan) Burt Reynolds am Set mit Dom Deluise (Atlanta, 1977). (c) AP (Steve Helber) Mit Schauspielerin Sally Field bei der Theateraufführung 'Buried Child'' 1978 in New York. (c) AP (Rene Perez) Im selben Jahr erhielt der Schauspieler einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. (c) AP (Brich) Burt Reynolds beim Händchenhalten mit Loni Anderson (1987). (c) AP (Bob Galbraith) 2001 während des Deauville Festival of American Cinema. (c) APA/AFP/ALAIN JOCARD (ALAIN JOCARD) Burt Reynolds mit Regisseur Peter Segal (New York, 2005) Mit Arnold Schwarzenegger (Los Angeles, 2007). Screen Actors Guild Awards, 2008. (c) AP (Kevork Djansezian) 1/13

Der Schauspieler, der seinen Thriller "Deliverance" von 1972 für seinen besten Film hielt und 1997 mit "Boogie Nights" zum ersten und einzigen Mal für den Oscar nominiert war, starb am 6. September mit 82 Jahren an einem Herzstillstand.