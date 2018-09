Sonja Kirchberger liebt Mallorca"Ich habe hier das Hippie-Leben, von dem ich immer geträumt habe"

Sonja Kirchberger hat sich fernab des Medientrubels auf einem Hof in Mallorca niedergelassen.

Sonja Kirchberger © (c) EPA (JENS KALAENE)

Schauspielerin Sonja Kirchberger (53) liebt das Landleben auf Mallorca. "Ich habe hier das Hippie-Leben, von dem ich immer geträumt habe", sagte sie der "Bild"-Zeitung.

Auf ihrem Hof nordöstlich von Palma baue sie Oliven an, halte Hunde, Hühner und Schafe. "Denen ist es vollkommen egal, wie ich aussehe." Mit 53 Jahren sei es ihr auch nicht mehr so wichtig, "was die anderen über mich denken, sondern nur noch, dass ich mich mag".

Die Schauspielerin schaffte 1988 den Durchbruch mit dem Erotik-Thriller "Die Venusfalle". Ab Donnerstag ist die "Pfeifenraucherin des Jahres 2018" in Til Schweigers Film "Klassentreffen 1.0" in den österreichischen Kinos zu sehen.