Nach dem Medientrubel rund um die königliche Hochzeit ist Prinz Harry dem Medientrubel wohl überdrüssig: Seinen 34. Geburtstag feierte er ganz privat. Auf Twitter bedankte sich der Kensington-Palast für die vielen Glückwünsche: „Danke an alle für die netten Botschaften zum Geburtstag des Duke of Sussex!“Harry und seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, haben für Samstag keine öffentlichen Auftritte angekündigt. Auf Twitter bedankte sich der Kensington-Palast, die königliche Residenz des Paares, für die vielen Glückwünsche: "Danke an alle für die netten Botschaften zum Geburtstag des Duke of Sussex!



Harry, der Sechste in der britischen Thronfolge, heiratete am 19. Mai die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle (37) in Schloss Windsor.

Lange Zeit hatte der Sohn von Prince Charles (69) und Prinzessin Diana (1967-1997) den Ruf eines pubertären „Enfant terrible“. Während sein Bruder William den Thron erben wird, musste er als Zweitgeborener erst seine Rolle finden. In den vergangenen Jahren wurden seine Auftritte aber zunehmend seriöser. Als Hubschrauberpilot war er während seines zehnjährigen Armeedienstes zwei Mal im Afghanistankrieg im Einsatz, engagierte sich für HIV-positive Kinder in Afrika und kriegsversehrte Veteranen, für die er sogar eine eigene Sportveranstaltung ins Leben rief: die "Invictus Games". Mit der Heirat von Meghan hat für den rebellischen Prinzen wohl endgültig ein neues Kapitel begonnen.

