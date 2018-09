Facebook

Prinz Harry mit seiner Ehefrau Meghan © (c) APA/AFP/POOL/VICTORIA JONES (VICTORIA JONES)

Thank you everyone for your lovely messages on The Duke of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/M80h8fIyzL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15. September 2018 Thank you everyone for your lovely messages on The Duke of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/M80h8fIyzL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15. September 2018 feiert seinen 34. Geburtstag ganz privat. Harry und seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, haben für Samstag keine öffentlichen Auftritte angekündigt. Auf Twitter bedankte sich der Kensington-Palast, die königliche Residenz des Paares, für die vielen Glückwünsche: "Danke an alle für die netten Botschaften zum Geburtstag des Duke of Sussex!"

Harry, der Sechste in der britischen Thronfolge, heiratete die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle (37) am 19. Mai in Schloss Windsor.

Im Herbst geht es für das Paar nach Australien, Neuseeland, Tonga und Fidschi. In Sydney werden die beiden im Oktober die "Invictus Games" für kriegsversehrte Soldaten besuchen, welche Harry gegründet hat.



