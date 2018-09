Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Instagram/justinbieber

Die Hochzeit zwischen dem kanadischen Popsänger Justin Bieber und Model Hailey Baldwin steht einem US-Medienbericht zufolge noch aus. Die am Freitag vom US-Magazin "People" vermeldete Eheschließung habe noch nicht stattgefunden, berichtete die auf Promi-News spezialisierte Website "TMZ" unter Berufung auf die mutmaßliche Braut. Dem Bericht zufolge könnte die Hochzeit kommende Woche stattfinden.

"People" hatte am Freitag unter Berufung auf eine "religiöse Quelle" berichtet, die Eheschließung habe am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Standesamt in New York stattgefunden. Den Heiratsantrag hatte der 24-jährige Bieber seiner drei Jahre jüngeren Freundin vor zwei Monaten bei einem Abendessen in einem Restaurant auf den Bahamas gemacht, wie damals das Webportal "TMZ" meldete.

Justin Bieber: Gerüchte über Heirat Justin Bieber Haben sich Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) heimlich das Ja-Wort gegeben? US-Medien berichteten am Freitag über eine angebliche Trauung auf dem Standesamt in New York. (c) AP (Lionel Cironneau) Justin Bieber Doch Baldwin meldete sich schnell zu Wort. "Ich verstehe, wo die Spekulation herkommt, aber ich bin noch nicht verheiratet!", schrieb das US-Model zunächst auf Twitter. (c) AP (Chris Pizzello) Justin Bieber Einige Stunden später war dieser Tweet jedoch gelöscht, allerdings findet man ihn noch im Google-WebArchiv, dem sogenannten Cache. (c) AP (Giorgio Benvenuti) Justin Bieber Baldwin hatte mit dem Tweet auf Berichte der Promi-Zeitschrift "People" und anderer US-Medien reagiert, dass das Paar zwei Monate nach der Verlobung heimlich geheiratet habe. (c) AP (Vianney Le Caer) Justin Bieber (c) Rob Grabowski/Invision/AP (Rob Grabowski) Justin Bieber Der Internetdienst TMZ.com stellte unterdessen ein Foto des Paares ins Netz, das am Donnerstag vor dem Standesamt in New York aufgenommen wurde. (c) Rob Grabowski/Invision/AP (Rob Grabowski) Justin Bieber Sie wollten bald heiraten, möglicherweise schon nächste Woche, schrieb das Portal, ohne aber die Quellen zu nennen. In dem Verwaltungsgebäude kann man sich die notwendigen Heiratsurkunden besorgen. (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber Im Juli hatte der kanadische Sänger mit einer öffentlichen Liebeserklärung seine Verlobung mit Baldwin bestätigt. (c) Matt Sayles/Invision/AP (Matt Sayles) Justin Bieber "Du bist die Liebe meines Lebens", schrieb Bieber auf Instagram an die Adresse des Models. Er hatte zuvor auf den Bahamas um die Hand seiner Freundin angehalten. (c) Matt Sayles/Invision/AP (Matt Sayles) Justin Bieber Noch haben Fans also die Chance, den Superstar zu ergattern. Klicken Sie sich durch die besten Bilder der vergangenen Jahre - inklusive den Anfängen plus Polizeibilder. (c) Matt Sayles/Invision/AP (Matt Sayles) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) AP (Nathan Denette) Justin Bieber (c) AP (Antonio Calanni) Justin Bieber (c) AP (Luca Bruno) Justin Bieber (c) AP (Antonio Calanni) Justin Bieber (c) AP (Antonio Calanni) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) Matt Sayles/Invision/AP (Matt Sayles) Justin Bieber (c) AP (Mark J. Terrill) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) Chris Pizzello/Invision/AP (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) Chris Pizzello/Invision/AP (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) Chris Pizzello/Invision/AP (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) AP (Zacharie Scheurer) Justin Bieber (c) AP (Uncredited) Justin Bieber (c) AP Justin Bieber (c) AP (Walter Michot) Justin Bieber (c) Dan Steinberg/Invision/AP (Dan Steinberg) Justin Bieber (c) AP (Hector Gabino) Justin Bieber (c) AP (Uncredited) Justin Bieber (c) AP Justin Bieber (c) AP (Francois Mori) Justin Bieber (c) Dan Steinberg/Invision/AP (Dan Steinberg) Justin Bieber (c) Dan Steinberg/Invision/AP (Dan Steinberg) Justin Bieber (c) Powers Imagery/Invision/AP Images (Powers Imagery) Justin Bieber (c) AP Justin Bieber (c) Isaac Brekken/Invision/AP (Isaac Brekken) Justin Bieber (c) AP (David Rowland) Justin Bieber (c) AP (David Rowland) Justin Bieber (c) Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini) Justin Bieber (c) Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini) Justin Bieber (c) Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini) Justin Bieber (c) Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini) Justin Bieber (c) Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini) Justin Bieber (c) Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini) Justin Bieber (c) Isaac Brekken/Invision/AP (Isaac Brekken) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) AP (Lynne Sladky) Justin Bieber (c) AP (Caroline Seidel) Justin Bieber (c) AP (Gero Breloer) Justin Bieber (c) AP (Gero Breloer) Justin Bieber (c) AP (Matthias Schrader) Justin Bieber (c) AP (Francois Mori) Justin Bieber (c) AP (Francois Mori) Justin Bieber (c) AP (Francois Mori) Justin Bieber (c) AP (Francois Mori) Justin Bieber (c) Joel Ryan/Invision/AP (Joel Ryan) Justin Bieber (c) Joel Ryan/Invision/AP (Joel Ryan) Justin Bieber (c) AP (Joel Ryan) Justin Bieber (c) Joel Ryan/Invision/AP (Joel Ryan) Justin Bieber (c) AP (Alexandre Meneghini) Justin Bieber (c) Evan Agostini /Invision/AP (Evan Agostini) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) Chris Pizzello/Invision/AP (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) AP (Alexandre Meneghini) Justin Bieber (c) John Shearer/Invision/AP (John Shearer) Justin Bieber (c) Matt Sayles/Invision/AP (Matt Sayles) Justin Bieber (c) Matt Sayles/Invision/AP (Matt Sayles) Justin Bieber (c) John Shearer/Invision/AP (John Shearer) Justin Bieber (c) John Shearer/Invision/AP (John Shearer) Justin Bieber (c) John Shearer/Invision/AP (John Shearer) Justin Bieber (c) Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Justin Bieber (c) AP (Alexandre Meneghini) Justin Bieber (c) dapd (Alexandre Meneghini) Justin Bieber (c) ISAAC BREKKEN/INVISION/AP (Isaac Brekken) Justin Bieber (c) dapd (Mario Vedder) Justin Bieber (c) dapd (Mario Vedder) Justin Bieber (c) AP (Matt Sayles) Justin Bieber (c) AP (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) dapd (Lionel Cironneau) Justin Bieber (c) dapd (Lionel Cironneau) Justin Bieber (c) dapd (Jeff Scheid) Justin Bieber (c) dapd (Aaron Favila) Justin Bieber (c) dapd (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) dapd (Enrique Castro Mendivil) Justin Bieber (c) dapd (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) dapd (Shizuo Kambayashi) Justin Bieber (c) dapd (Dan Steinberg) Justin Bieber (c) dapd (Shuji Kajiyama) Justin Bieber (c) dapd (Chris Pizzello) Justin Bieber (c) AP (Jacob Langston) Justin Bieber (c) AP (Jacob Langston) Justin Bieber (c) AP (Tim Larsen) Justin Bieber (c) AP (Richard Drew) 1/96

Der kanadische Popsänger und Teenieschwarm war erstmals im Juni mit Hailey Baldwin gesehen worden. Sie ist die Nichte von Hollywood-Star Alec Baldwin. Neben ihrer Arbeit als Model übernahm sie auch bereits ein paar kleine Filmrollen. Bieber hatte vor Baldwin andere prominente Partnerinnen. Früher war er mit der Popsängerin Selena Gomez und dem Model Sofia Richie liiert.

Im Juli hatte der kanadische Sänger mit einer öffentlichen Liebeserklärung seine Verlobung mit Baldwin bestätigt. "Du bist die Liebe meines Lebens", schrieb Bieber auf Instagram an die Adresse des Models. Er hatte zuvor auf den Bahamas um die Hand seiner Freundin angehalten