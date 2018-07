Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prinz Louis wurde vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, getauft © AP

Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36) ist getauft worden - auf den Namen Louis Arthur Charles. Die Zeremonie am Montagnachmittag fand im familiären Rahmen in der Kapelle des St. James's Palace in London statt. Nicht mit dabei waren die wohl berühmtesten Urgroßeltern Englands - Queen Elizabeth II. (92) und ihr Ehemann Prinz Philip (97).

Geleitet wurde die Zeremonie vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. "Ich freue mich sehr und empfinde es als Privileg, heute Prinz Louis zu taufen - ein wertvolles Kind und Ebenbild Gottes, genau wie wir alle", schrieb Welby zuvor im Kurznachrichtendienst Twitter. Nach dem Gottesdienst sollte es Tee und Kuchen im Clarence House geben, der offiziellen Residenz der Großeltern, Prinz Charles und Herzogin Camilla.

Prinz Louis: Prinz Louis Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36), wurde in der Kapelle des St.-James's-Palastes in London getauft. (c) AP (Dominic Lipinski) Und zwar auf den Namen Louis Arthur Charles. (c) AP (Dominic Lipinski) Die Zeremonie leitete der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. AP Nicht mit dabei waren die wohl berühmtesten Urgroßeltern Englands - Queen Elizabeth II. (92) und ihr Ehemann Prinz Philip (97). (c) AP (Dominic Lipinski) Unter den Gästen: Großeltern Prinz Charles und Herzogin Camilla sowie Herzogin Kates Eltern Michael und Carole Middleton. AP Mit dabei waren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie die schwangere Schwester von Herzogin Kate, Pippa Matthews und ihr Ehemann James Matthews sowie Kates Bruder James Middleton. AP Der kleine Prinz hat gleich sechs Taufpaten - alle von ihnen Freunde oder Familienangehörige: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Hannah Carter und Lucy Middleton. (c) AP (Dominic Lipinski) Die königliche Familie AP James Middleton AP Prinz Louis war am 23. April im Londoner St.-Mary's-Hospital auf die Welt gekommen (c) APA/AFP/BEN STANSALL (BEN STANSALL) Louis ist das dritte Kind von William und Kate nach Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3). Er steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge. (c) APA/AFP/KENSINGTON PALACE/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE (THE DUCHESS OF CAMBRIDGE) 1/11

Die Abwesenheit der Queen und ihres Ehemannes habe laut Buckingham-Palast keine gesundheitlichen Gründe. Die britische Königin hat in dieser Woche mehrere hochkarätige offizielle Termine, darunter Feiern zum hundertjährigen Bestehen der Luftstreitkräfte RAF am Dienstag und der Besuch von US-Präsident Donald Trump in Windsor am Freitag.