Wien-Konzert am Mittwoch

Am Mittwoch kommt Fischer ins Happel-Stadion © APA/Sebastian Willnow

Helene Fischer ist einer Umfrage zufolge der beliebteste Schlager-Star in Deutschland. Die 33-Jährige, die am Mittwoch im Wiener Ernst-Happel-Stadion gastiert, landete mit einem Beliebtheitswert von 28 Prozent vor dem österreichischen Volks-Rocksänger Andreas Gabalier, wie die von der "Bild am Sonntag" veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab.

Hätten nur die Frauen abgestimmt, wäre Gabalier auf Platz eins gelandet.

Helene Fischer kam kürzlich ins Gerede, weil sich ihre Stadiontour nicht mehr so problemlos verkaufe. Für das Mittwochs-Konzert gibt es tatsächlich noch Karten - allerdings nur mehr wenige.

Auf dem dritten Platz der Schlager-Beliebtheitsliste landete übrigens der Liedermacher Reinhard Mey. An der Umfrage nahmen 2.048 Personen teil.

Die beliebtesten Hip-Hopper in Deutschland sind demnach die Fantastischen Vier. Sie kamen auf einen Beliebtheitswert von 28 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgten die Rapper Cro mit zwölf Prozent und Sido mit elf Prozent. Die Fantastischen Vier gewann demnach außer bei den 18- bis 24-Jährigen alle Altersklassen - die jungen Musikhörer stehen mehr auf den Rapper Alligatoah. Grundlage für die Umfrage in dem Bereich waren die Platzierungen der deutschsprachigen Hip-Hop- und Rap-Stars in den Jahresalbumcharts von 2013 bis 2017.