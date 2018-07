Facebook

Karl Cook und Kaley Cuoco © Chris Pizzello/Invision/AP

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (32) hat sich wieder getraut: Am Samstag gab sie ihrem Verlobten Karl Cook in den USA das "Ja-Wort". Ganz nach dem Sprichwort "Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" gaben sich die beiden in einem mit Blumen geschmückten Stall in San Diego in den USA das Eheversprechen. Kein Wunder, Karl Cook ist professioneller Reiter.

Die beiden sind seit März 2016 ein Paar und verlobten sich an ihrem 32. Geburtstag im vergangenen November.

Legally KCSQUARED 6-30-18 ❤️ Ein von @ normancook geteilter Beitrag am Jun 30, 2018 um 10:56 PDT

Die Schauspielerin war bereits verheiratet: Sie hatte dem Ex-Tennisspieler Ryan Sweeting (30) an Silvester 2013 das Jawort gegeben, nachdem sie nur wenige Monate zusammen waren. Im September 2015 gaben sie bekannt, dass sie sich scheiden lassen.