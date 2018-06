Facebook

Herzogin Meghan bei den Queen's Young Leaders Awards. © (c) AP (Yui Mok)

Dass Meghan Markle von allen Royals derzeit wohl am meisten im Rampenlicht steht, ist unbestritten. Nun schreibt die Herzogin erneut Geschichte. Sie wurde in der Kategorie "Choice Style Icon" für den Teen Choice Award nominiert - als erste der Royals. Die Konkurrenz ist allerdings groß. Nominiert sind: "Gossip-Girl" Blake Lively (30), das ehemalige "One-Direction"-Mitglied Harry Styles (24), "Black Panther"-Schauspieler Chadwick Boseman (40), Ex-Disney-Sternchen Zendaya (21) und das Hip-Hop-Trio Migos. Die Verleihung geht am 12. August über die Bühne. Teenager im Alter von 13 bis 19 Jahren können sich an der Abstimmung beteiligen.

Der "Teen Choice Award" ist ein amerikanischer Film-, Musik- und Fernsehpreis. Er wurde im Jahr 1999 geschaffen, um die nach Ansicht der jungen Generation besten Leistungen in den Populärmedien eines Jahres zu ehren und die Künstler auszuzeichnen. Zuvor dürfen zwölf- bis 21-jährige Teenager per Voting-Verfahren für die von ihnen favorisierten Nominierten abstimmen. Der Preis wird in Form von Surfbrettern verliehen, um die Veranstaltung visuell als Sommerveranstaltung zu präsentieren.

