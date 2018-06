Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Emma Bunton (42), Victoria Beckham (44), Mel C (44), Geri Horner (45) und Mel B (43) 1997 vor einem Besuch bei Queen Elizabeth. © ASSOCIATED PRESS (SUB)

Sie galt als fix - und war die Pop-Sensation im Februar 2018: eine Tour der wiedervereinigten Spice Girls. Sechs Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei den Olympischen Spielen hieß es, die fünf würden im Herbst auf "Reunion-Tour" gehen. Dabei handelte es sich angeblich um einen der lukrativsten Deals des Jahres: Knapp 35 Millionen Euro hätte die Tour jedem einzelnen Spice Girl bringen sollen.Laut dem britischen Boulevard-Blatt "The Sun" soll die Wiedervereinigungs-Tour jetzt aber nicht stattfinden. Schuld daran ist angeblich "Posh Spice" Victoria Beckham. "Die Spice Girls haben Differenzen. Während Victoria immer darauf beharrte, sie würde nie auf Tour gehen, glaubten die anderen daran, Simon könnte sie an Bord holen", wird ein Insider in der "Sun" zitiert: Bereits vor einigen Monaten hätte Posh klargestellt, sie wolle nicht auf Tour gehen.

Emma Bunton bastelt an ihrer Solo-Karriere. Foto © AP (Sergei Grits)

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Ex-Spice Girl"Ich bin wieder im Studio und verrate das gerade zum ersten Mal öffentlich", erzählte die 42-jährige in der britischen TV-Show "This Morning".