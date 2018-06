"Toten Hosen"-Sänger Campino muss kürzer treten. In Berlin wurde nun ein Konzert abgesagt, am 14. Juni sollte er am Nova Rock auftreten.

© APA/AFP/dpa/ROLF VENNENBERND

Der Sänger der Toten Hosen, Campino, hat einen Hörsturz erlitten. Das gab die Band am Freitag über Soziale Netzwerke und in einer Presseaussendung bekannt. Ein für heute geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne wurde "schweren Herzens" abgesagt. "Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt", schrieb die Band. Am 14. Juni soll die Gruppe am Nova Rock in Nickelsdorf auftreten.

Auch der Auftritt am Sonntag beim Münchner Festival "Rockavaria" wurde abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Freitagabend mit.

Das Festival beginnt am Samstag unter anderem mit Iron Maiden, den britischen Altmeistern des Heavy Metals. Durch den Ausfall der Toten Hosen ergäben sich Änderungen im Ablauf, so die Veranstalter. Anstelle der Toten Hosen werde Limp Bizkit jetzt am Sonntag den Headliner Slot auf der Bühne übernehmen.

