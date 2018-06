In einem unbeobachteten Moment ist Mariah Careys siebenjähriger Sohn auf Shopping-Tour gegangen. Das hat die Popdiva auf "Jimmy Kimmel Live!" verraten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Konnte die Bestellung ihres Sohnes am Ende noch stornieren: Mariah Carey © EPA

Pop-Sängerin Mariah Carey (48) sollte Handys und Tablets lieber nicht in der Nähe ihres sieben Jahre alten Sohnes liegen lassen - denn der geht dann wohl munter auf Online-Shoppingtour. Das verriet sie in der TV-Show "Jimmy Kimmel Live!", die am Donnerstag (Ortszeit) auf Youtube veröffentlicht wurde.

In einem unbeobachteten Moment habe Moroccan online Bestellungen im Wert von 5.000 Dollar aufgegeben, erklärte Carey dem ungläubigen Moderator - und setzte noch einen drauf: "Mein Sohn ist ein technologisches Genie. Er hat neulich einen Hund bestellt."

Der Bub sei zu dem Zeitpunkt bei seinem Vater Nick Cannon gewesen, der aus allen Wolken gefallen sei, als ihn plötzlich die Hundebesitzer kontaktierten: "Sie haben angerufen und gesagt 'Ihr Hund ist bereit', und er sagte 'Ich habe keinen verdammten Hund bestellt'." Letztendlich sei es aber möglich gewesen, die Bestellung zu stornieren, erklärte Carey dem lachenden Kimmel.

Carey und ihr Ex-Mann Cannon haben noch ein weiteres Kind zusammen: Moroccans Zwillingsschwester Monroe.