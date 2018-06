Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ines Zorreguieta © APA/AFP/TELAM/HO

Die niederländische Königin Maxima (47) trauert um ihre jüngste Schwester Ines Zorreguieta. "Wir müssen mitteilen, dass die Schwester der Königin am Mittwochabend inArgentinien gestorben ist", sagte eine Sprecherin des Königshauses in Den Haag.



In den frühen Morgenstunden dieses Donnerstags (7. Juni) wurde die 33-Jährige in ihrer Wohnung in Buenos Aires tot aufgefunden. Das bestätigte laut der argentinischen Nachrichtenseite „lanacion.com.ar“ ein Botschaftssprecher. Zorreguieta hatte zuletzt als Psychologin für Sozialprojekte des Präsidentenbüros gearbeitet hatte und war zuvor im Sozialministerium und für ein UNO-Büro in Panama tätig gewesen.

König Maxima sagte "schwer geschockt und sehr traurig" unmittelbar nach der erschütternden Nachricht zunächst alle bis Ende der kommenden Woche geplanten öffentlichen Auftritte ab. Dazu gehören auch Staatsbesuche in Lettland, Estland und Litauen. Der niederländische König Willem-Alexander wird nun allein reisen.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sprach in einer Trauerbotschaft von "einem großen Schock". Der niederländische Rundfunk NOS berichtet, die Schwester der aus Argentinien stammenden Königin sei zeitweilig in psychiatrischer Behandlung gewesen. Die Sprecherin des Königshauses teilte mit, dass Zorreguieta "vermutlich durch Selbstmord" gestorben sei.

Die niederländische Königsfamilie mit Ines Zorreguieta (mit Hut) Foto © AP

Berichte über (mögliche) Suizide können bei Personen, die sich in einer aktuten Krise befinden, die Situation verschlimmern. Die Psychiatrische Soforthilfe bietet unter 01/313 30 rund um die Uhr Rat und Hilfe im Krisenfall. Die österreichweite Telefonseelsorge ist ebenfalls jederzeit unter 142 gratis zu erreichen.