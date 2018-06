Facebook

Charlize Theron bei der Verleihung mit Gery Keszler und der ehemaligen US-Botschafterin Helene von Damm © Starpix/ Alexander Tuma

Für ihr Wirken als Schauspielerin hat Charlize Theron unzählige Preise samt Oscar erhalten. Am Donnerstagabend freute sich die Südafrikanerin auch über die erste Auszeichnung für ihr Arbeit in der HIV/Aids-Prävention. Life Ball-Organisator Gery Keszler überreichte Theron im Kaiserpavillon im Wiener Schloss Schönbrunn den Swarovski "Crystal Of Hope".

"Wow, es ist tatsächlich die erste Auszeichnung für meine Arbeit.

Ich bin sehr geehrt und demütig", sagte Theron. Geehrt wurde sie für

ihre Aids/HIV-Jugendinitiative Charlize Theron Africa Outreach Project in Südafrika, das sich der Prävention von HIV verschrieben hat. "Aids ist zu hundert Prozent vermeidbar", unterstrich die Schauspielerin gegenüber der APA. Den Preis wird sie an die Mitarbeiter an Ort und Stelle weitergeben. "In einem Monat bin ich wieder in Südafrika, ich werde Bilder schicken", versprach sie.

Charlize Theron bekam Crystal of Hope

Keszler: "Niemand ist so cool wie du"

Keszler erinnerte sich in seiner Laudatio daran, wie er selbst

als junger Mann die niederschmetternde HIV-Diagnose bekommen hatte. "Es ging mir wie den Jugendlichen in Südafrika. Ich hatte Todesangst und war hoffnungslos", sagte Keszler. Mit dem Life Ball wollte er dann die Stille rund um die Krankheit durchbrechen. "Wir haben uns versprochen, nicht mehr still zu sterben", meinte der Organisator. Theron, mit der er bereits einige Jahre lang zusammenarbeitet, ist wohl einer der Lieblinge von Keszler: "Ich habe viele Geschäftsführer und Celebrities kennengelernt, aber niemand ist so cool wie Du."

Theron hatte schließlich nur mehr einen Wunsch: "Dass unsere

Arbeit beendet ist - aber das ist sie nicht. Wir werden aber dafür

sorgen", sagte sie. Den Life Ball am Samstag wird die Schauspielerin

aus familiären Gründen nicht besuchen. "Im Geist werde ich dabei

sein", versprach sie. Es war ihr aber sehr wichtig, den Award

persönlich entgegen zu nehmen.

Der Swarovski "Crystal of Hope" wird seit 2005 an Projekte

verliehen, die sich mit neuen Ansätzen im Kampf gegen HIV/Aids

auszeichnen. Darüber hinaus ist der Swarovski Crystal of Hope laut

den Organisatoren "auch ein wichtiges Mittel zur Bewusstseinsbildung, da sich am jeweils ausgezeichneten Projekt die Tragweite des vielschichtigen Problems HIV/Aids eindrucksvoll darstellt".

