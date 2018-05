Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Boris und Lilly Becker © (c) AP (Lefteris Pitarakis)

Nach der Trennungsmeldung vom Dienstag (Lilly Beckers Anwalt hatte am Dienstag eine einvernehmliche und freundschaftliche" Trennung verkündet), kursieren in den Medien nicht nur verständnisvolle Reaktionen. So äußerte sich der Journalist Franz Josef Wagner (74) laut der Münchner Abendzeitung mit den folgenden Worten:

"Du warst größer als alle Götter. Du warst ein Märchen. Es tut weh, von Boris Becker zu erzählen, wie sein Märchen ungültig wird. Was denke ich von Boris Becker heute? Armer Boris, arme Sau!" Des weiteren sei der ehemalige Tennisstar "wie einer, der die Treppe hinunterfällt. Stufe für Stufe".



Noch-Ehefrau Lilly Becker wehrt sich jetzt auf Instagram. "Warum? Er ist immer noch der Vater meines Sohnes und ein deutsches Idol. Hör einfach auf. Bitte", schrieb sie und bat auch via Hashtag um Verständnis:

"#painful #respectus #timeout #thankyou" (Dt. "schmerzhaft, respektiert uns, Auszeit, danke"

Lilly Becker verteidigte ihren Noch-Ehemann mit diesem Posting. Foto © Instagram