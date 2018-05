Facebook

Hugh Grant galt als Ehemuffel. © APA/(JASON SZENES)

Besser spät als nie: In zahlreichen romantischen Komödien landete Hugh Grant schon vor dem Traualtar. Nun hat sich der Ehemuffel mit 57 Jahren endlich auch im wahren Leben getraut! Das berichteten mehrere Medien in Großbritannien am Samstag übereinstimmend. Gestern gaben sich der Schauspieler und seine schwedische Lebensgefährtin Anna Eberstein (39) in kleinem Kreise das Ja-Wort, wie die Zeitung "The Telegraph" berichtete.

Fotos des Paares zeigten die lachende Braut in einem kurzen, weißen Minirock und einer blauen Bluse. Sie trug einen einfachen, goldenen Ehering. An Hugh Grants Hand hingegen glänzte ein eher ungewöhnlicher verzierter Ring mit drei Steinen.

"Dies ist ein Tag, von dem keiner von Hughs Freunden dachte, dass er jemals kommen würde", zitierte die Boulevardzeitung "The Sun" vor der Hochzeit eine Quelle aus Grants Bekanntenkreis. "Bald wird er Pensionist, und endlich wird er ein Familienvater."

Grant und Eberstein haben drei gemeinsame Kinder, eine zwei Jahre alte Tochter und einen fünfjährigen Sohn. Der jüngste Sprößling soll heuer im Frühjahr zur Welt gekommen sein. Außerdem hat der Schauspieler zwei Kinder mit seiner Ex-Freundin, der chinesischen Schauspielerin Tinglan Hong.

Grant wurde durch Liebeskomödien wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994), "Notting Hill" (1999) und "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" (2001) berühmt. Er war lange Zeit mit der britischen Schauspielerin Liz Hurley liiert.

In der Vergangenheit hatte Grant immer wieder gesagt, er glaube nicht an die Ehe. 2016 etwa betonte er, das Geheimnis einer glücklichen Ehe seien Affären.