Hollywood-Star Kirsten Dunst hält ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Anfang Mai ist die 36-Jährige das erste Mal Mutter geworden. Und nun wurde auch der Name des kleinen Buben enthüllt.

Neo-Mama Kirsten Dunst: Der Bub heißt Ennis Howard Plemons © Evan Agostini/Invision/AP

Das nennt man konsequent: Im vergangenen Jahr kündigte Kirsten Dunst in einem Interview mit dem US-Magazin "Marie Claire" an, sich jetzt einmal ganz auf ihr Privatleben konzentrieren zu wollen. "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich sage: ich habe jetzt gearbeitet, seit ich drei bin. Es ist Zeit, Kinder zu bekommen und zu chillen", wird die Schauspielerin zitiert.

Im Jänner 2018 bestätigte die 36-Jährige dann Gerüchte zu einer Schwangerschaft. Offizielle Bestätigung von Kirsten Dunst und ihrem Partner Jesse Plemons (30) gibt es zwar keine, aber nun veröffentlichte das US-Portal "The Blast" die Geburtsurkunde. Demnach erblickte der Sohn des Paares am 3. Mai umd 20.16 Uhr im Saint Johns Health Center in Santa Monica das Licht der welt. Auch der Name des Buben wurde damit verraten: Er heißt Ennis Howard Plemons.