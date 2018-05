''Es wird soooo nice''Lena Meyer-Landrut ist wieder da

Facebook

Lena Meyer-Landrut © Instagram/lenameyerlandrut

Es war im November des vergangenen Jahres, als Lena Meyer-Landrut, Song Contest-Siegerin des Jahres 2010, überraschend einen vorläufigen musikalischen Rückzug bekannt gab. Sie sei bei ihren Arbeiten für das neue Album in eine "kreative Krise" geraten: "Ich hab' mich einfach nicht wohl gefühlt, hab' mich nicht sicher gefühlt, hatte das Gefühl, dass das, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht habe, einfach nicht richtig ist."

Damit ist jetzt offenbar Schluss. Per Instagram deutete die 26-Jährige ihre Rückkehr an: "Vieles ist entstanden, vieles ist noch am Entstehen, aber ich kann euch jetzt schon sagen: Ich freu mich so krass das alles bald mit euch teilen zu können. Es wird soooo nice (finde ich zumindest 😉)"

Was genau hinter ihren Plänen steckt, verriet Lena noch nicht. Aber die Postings der vergangenen Wochen lassen einige Spekulationen zu:

Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Apr 28, 2018 um 9:37 PDT