Große Erleichterung bei den Fans von Lena Meyer-Landrut (33): Der Sängerin scheint es nach ihren medizinischen Problemen im Sommer wieder gut zu gehen. Ende Juni musste die 33-Jährige zwei Auftritte absagen. Der Grund war ein medizinischer Notfall, die Sängerin litt unter krampfartigen Bauch- und Nierenschmerzen. Danach trat sie wieder auf, doch die Beschwerden besserten sich nicht. Schließlich konnte Meyer-Landrut die restlichen Konzerte ihrer Tour nicht mehr bestreiten.

Lena Meyer-Landrut musste in Klinik behandelt werden

Nach ihrem Spitalsaufenthalt erholt sich Meyer-Landrut nun in Berlin, wo sie mit Ehemann und Sänger Mark Forster (41) und ihrem gemeinsamen Sohn Janosch lebt. Sie wurde beim Bummeln durch die Berliner Straßen gesehen, wo sie einen sehr entspannten Eindruck machte. Im Juli hatte sich die Sängerin mit einer persönlichen Botschaft auf Instagram an ihre Fans gewandt: „Ich hab‘ es so sehr genossen, für euch und mit euch die Live-Shows zu spielen, die wir mit so viel Herzblut (…) auf die Beine gestellt haben.“ Doch: „Ich bin jetzt zum dritten Mal in den letzten Wochen kurz vor der Show mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet.“

Meyer-Landrut hatte im Sommer angekündigt, eine längere Pause einzulegen, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Wann sie wieder auf der Bühne stehen würde, ließ sie jedoch offen.