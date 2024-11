Der britische Popstar Boy George sieht seine Berühmtheit mittlerweile gelassen. „Ruhm ist ein Produkt der Fantasie anderer Leute. Man ist nur berühmt, weil andere Leute das glauben“, sagte der 63-Jährige dem TV-Sender Sky News. Früher sei es schwierig für ihn gewesen, bekannt zu sein. Die Kosten seien hoch gewesen, sagte der Frontmann der Band Culture Club („Do You Really Want to Hurt Me“, „Karma Chameleon“).

Boy George hatte bereits in der Vergangenheit offen über seinen Drogenkonsum gesprochen. In den vergangenen Jahren habe er den Ruhm viel mehr genießen können. „Als ich älter wurde, habe ich mich damit abgefunden, dass ich diese Figur Boy George erschaffen habe“, sagte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen George O‘Dowd heißt. „Dass ich entweder so viel Spaß damit haben kann wie möglich oder sie voller Angst darstellen kann.“

Den Boy George aus den 1980ern stelle er sich als eine Art Zeichentrickfigur vor, sagte er. „Denn einerseits war da diese öffentliche Person, die eine Sache war und sehr erkennbar. Und dann war da ich dahinter.“ Er habe früher ein echtes Problem mit Ruhm gehabt. „Jetzt denke ich, es ist nur ein Job.“