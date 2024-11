Mark Zuckerberg geht unter die Sänger - aus Liebe zu seiner Frau Priscilla Chan. Zum Jahrestag gab es für seine Frau, mit der Zuckerberg (40) seit 21 Jahren zusammen ist und drei gemeinsame Kinder hat, ein Ständchen. Der Facebook-Gründer interpretierte den Song „Get Low“ zusammen mit dem Rapper T-Pain neu - unter dem Alias Z-Pain.

Zuckerberg singt zuckersüße Ballade

Der Song „Get Low“ aus dem Jahr 2002 stammt im Original von Lil Jon & The East Side Boyz. Auf Instagram, das zu Zuckerbergs Meta-Universum gehört, postete der Tech-Milliardär: „‘Get Low‘ wurde gespielt, als ich Priscilla zum ersten Mal auf einer College-Party traf, und so hören wir es jedes Jahr an unserem Jahrestag. Dieses Jahr habe ich mit @tpain an unserer eigenen Version dieses lyrischen Meisterwerks gearbeitet.“

Statt hartem East-Coast-Rap gibt es softe Popballade mit Akustikgitarre (hier gibt es die Neuinterpretation zu hören) von Zuckerberg. Zu hören ist „Z-Pain“ mit Zeilen wie „3,6,9 - damn she fine, hope she can sock it to me one more time“.

Und was sagt seine Frau dazu? Unter den Insta-Post ihres Mannes schrieb Priscilla Chan - in Anspielung auf die eindeutigen Tanzbewegungen im Originalvideo: „Ich komm‘ zwar nicht mehr ganz so weit runter, aber ich bin verliebter und dankbarer für diese Liebe als je zuvor. Liebe dich MZ.“

Zuckerberg und Chan lernten sich 2003 an der Harvard University kennen, 2012 heirateten die beiden. Sie haben drei Kinder: Maxima (8), August (6) und Aurelia (1,5).