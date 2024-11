Im Hause Schwarzenegger-Pratt herrscht Baby-Freude. Am 8. November erblickte Ford Fitzgerald das Licht der Welt. Das gaben Arnold Schwarzeneggers älteste Tochter Katherine (34) und ihr Ehemann, der Schauspieler Chris Pratt (45), am Montag auf Instagram bekannt.

„Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby sind wohlauf und Fords Geschwister freuen sich über seine Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar. In Liebe, Katherine und Chris“, schrieben sie in dem Beitrag. Die Wahl auf den Namen Fitzgerald könnte eine Würdigung von Schwarzeneggers Großonkel sein: des 1963 bei einem Attentat getöteten US-Präsidenten John F. Kennedy.

Schwarzenegger liebt die Zeit mit seinen Enkeln

Der „Terminator“ wird damit zum dritten Mal Großvater. 2020 kam seine erste Enkelin, Lyla Maria, zur Welt, zwei Jahre später die zweite, Eloise Christina. Dass Schwarzenegger (77) an seiner Opa-Rolle viel Spaß und Freude hat, erzählte er Anfang des Jahres Talkshow-Gastgeber Jimmy Kimmel.

„Es ist die einfachste Sache, Großvater zu sein. Sie kommen zu uns nach Hause, du spielst ein oder zwei Stunden mit Lyla, setzt sie auf das Pferd, setzt sie mit dem Hund zusammen und nach zwei Stunden gehen sie wieder“, scherzte er und fügte hinzu: „Es ist fantastisch! Ich habe eine tolle Zeit, wenn sie zu uns kommen.“

Katherine, das älteste seiner fünf Kinder, und Chris Pratt sind seit 2018 ein Paar. Schwarzeneggers Ex-Frau Maria Shriver verkuppelte die beiden, berichtete „People“ damals. 2019 heirateten Schwarzenegger und Pratt in einer privaten Zeremonie in Montecito, Kalifornien.