Im Los Angeles County Museum of Art wurden dieser Tage bei der LACMA Art & Film Gala wieder besondere Verdienste in der Kunst- und Filmwelt geehrt. Zahlreiche Prominente aus der Film-, Mode- und Unterhaltungsbranche ließen sich die Veranstaltung auch in diesem Jahr nicht entgehen.

Kardashian mit Edelstein-Kreuz von Prinzessin Diana

So präsentierten sich neben Kaia Gerber, der Tochter von Supermodel Cindy Crawford, unter anderem auch Schauspielerin Blake Lively, Sängerin Ellie Goulding oder Schauspielerin und Model Cara Delevingne in ihren schönsten Roben auf dem roten Teppich und strahlten in die Kameras der anwesenden Fotografen.

Der Hingucker des Abends war aber Reality TV-Star Kim Kardashian in einem hautengen, weißen Kleid von Gucci. Den offenherzigen V-Ausschnitt der 44-Jährigen zierte dabei ein riesiges Kreuz aus Amethyst – ein Schmuckstück, das einst Prinzessin Diana bei verschiedenen Veranstaltungen getragen hatte und das von Kardashian im letzten Jahr bei einer Auktion von Sotheby’s ersteigert worden war.

Kim Kardashian zog bei der LACMA Art & Film Gala mit dem opulenten Kreuz-Anhänger über ihrem freizügigen Dekolleté alle Blicke auf sich © IMAGO/imageSPACE

Das sogenannte „Attallah“-Kreuz gehörte ursprünglich Naim Attallah, einem Freund von Diana und ehemaligem Chef des Juweliers Asprey und Garrard, bevor es 2023 um kolportierte 200.000 Dollar in den Besitz von Kardashian wechselte.

Fans kritisieren Auftritt mit Schmuckstück von Prinzessin Diana

Die Reaktionen auf den modischen Auftritt von Kim Kardashian und die Art und Weise der Präsentation von Prinzessin Dianas Kette um ihren Hals, fielen in den sozialen Medien relativ einstimmig aus. „Sie hat es in etwas Vulgäres verwandelt“, verleiht ein User auf der Plattform X seinem Unmut Ausdruck. „Wie kann sie es wagen, Dianas Kette zu tragen?“, lautet eine weitere kritische Stimme. Diana würde sich bei diesem Anblick gar im Grabe umdrehen, meinen andere.

Aber nicht alle stoßen sich am Auftritt von Kardashian. So wird ihr Outfit auch als „atemberaubender Look“ gelobt.

Mit Kleid von Marilyn Monroe bei Met Gala

Bereits 2022 hatte die 44-Jährige in einem nudefarbenen Glitzerkleid bei der Met Gala für Aufsehen gesorgt – und damit ihre Begeisterung für historische Schmuckstücke bewiesen.

Das Glitzerkleid hatte einst Stilikone Marilyn Monroe bei ihrem Geburtstagsständchen „Happy Birthday Mr. President“ für John F. Kennedy im Jahr 1962 getragen.