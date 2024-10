Im Leben des Armand Duplantis läuft es aktuell nach Wunsch. Im Juni kürte sich der Stabhochspringer in Rom zum Europameister, zwei Monate danach avancierte er zu einem der absoluten Superstars bei den Olympischen Spielen in Paris. Im Stade de France holte er die Goldmedaille, stellte mit 6,25 Metern einen neuen Weltrekord auf und brachte die 75.000 Zuschauer zum Ausflippen.

Am vergangenen Mittwoch brachte er zwar nur eine Person zum Ausflippen, dafür aber wohl die wichtigste in seinem Leben. Duplantis machte nämlich seiner Partnerin Desiré Inglander (22) einen Heiratsantrag. Die „Vogue Scandinavia“ war live dabei, denn der Schwede überraschte seine künftige Frau während eines Fotoshootings am Sandstrand der Hamptons. Danach verriet Duplantis: „Ich war nervöser als bei den Olympischen Spielen“

„Mir fehlten die Worte“

Dabei kam Inglander ihrem Freund vor seiner Überraschung beinahe auf die Schliche. Sie scherzte mit Duplantis bereits darüber, dass sie aussehen wie Braut und Bräutigam. Der Stabhochspringer trug einen dunklen Smoking, die Influencerin ein langes weißes Kleid mit Schleppe. Als Duplantis dann auf die Knie ging, dachte die 22-Jährige, dass er eine Pose für die Kamera machen würde. Erst, als er die Ringschachtel auspackte, dämmerte es ihr.

„Er hat ungefähr 20 Sekunden gebraucht, um ihn zu finden“, erzählt sie schmunzelnd. Duplantis wusste auch nicht mehr genau, was er sagen wollte: „Ich hatte ein paar Zeilen, von denen ich dachte, dass ich sie sagen würde, aber mir fehlten die Worte. Ich war völlig erstarrt.“

„Ja“ sagte Inglander trotzdem. Nach vier Jahren Beziehung planen die beiden nun also ihre Hochzeit.