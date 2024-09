Es sorgte gleich am ersten Oktoberfest-Wochenende für Aufsehen: Promi-Veranstalter Klaus Leutgeb wurde auf der Münchner Wiesn mit Kokain erwischt. Er sei sturzbetrunken gewesen, als er vor dem Käfer-Zelt gefragt wurde, ob er was kaufen wolle, erzählt der Konzertveranstalter. „Ich war in einem willenlosen Zustand, habe zwei Tütchen gekauft, habe bezahlt und bin zu Käfer rein. Dort habe ich die Toilette aufgesucht. Als ich rauskam, standen Polizeibeamte in Zivil vor mir, kontrollierten mich und stellten zwei Briefchen bei mir fest. Sie nahmen meine Personalien auf, dann durfte ich gehen.“

Nun äußert sich auch Michael Käfer, Wirt des Zeltes, zur Causa. „Wir tolerieren keinen Drogenkonsum, arbeiten zu 100 Prozent mit der Polizei zusammen. Die rufen wir, wenn wir so etwas mitkriegen“, sagt er der „tz“. In Zusammenarbeit mit dem Wirten sollen seit Jahren Zivilfahnder unbemerkt durchs Zelt gehen, er stelle sogar den Fahndern einen Container für eingehende Kontrollen neben seinem Zelt zur Verfügung. Daher wäre es dem Wirten lieber, wenn Klaus Leutgeb nicht mehr in sein Zelt käme, wird Käfer in der „tz“ zitiert. „Und wenn, würde ich ihn ansprechen und ihm sagen, dass mir das nicht recht ist, dass er da ist.“ Laut Medienbericht bestätigt die Staatsanwaltschaft München I, dass Leutgeb wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt wurde.

Der Steirer Leutgeb hat in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder als Konzertveranstalter für Furore gesorgt. So holte er erst heuer Adele für mehrere Auftritte nach München, die Sängerin bekam sogar eine eigene Pop-up-Arena dafür. In Zusammenarbeit mit der deutschen Abteilung von Live Nation, dem weltweit größten Konzertveranstalter mit Hauptsitz in Beverly Hills, folgten im August vier Shows mit Coldplay im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion.