In aller Kürze:

In einem Video des BBC-Frühstücksfernsehens auf X ist zu sehen, wie der 33-Jährige mit seiner Gitarre in einem Boot sitzt und einen Kanal entlangfährt. Als er eine Joggerin entdeckt, ruft er: „Hallo, irgendwelche Wünsche?“ Die junge Frau ruft zurück: „Könntest du, hmmm, „Tenerife Sea“?“ Sheeran antwortet nur: „Yeah“ und legt los. Die Frau zückt ihr Handy und filmt mit.

Königin Margrethe wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht. Eine Sprecherin des Hofes erzählt, wie es ihr jetzt geht.

Sorge um Königin Margrethe © AP / Ida Marie Odgaard

Hinter der Kärntnerin liegt ein turbulentes Jahr. In ihrem Podcast erzählt die 31-Jährige, warum sich Freunde von ihr abgewandt haben.

Seit wenigen Wochen von Comedian Oliver Pocher geschieden: Amira Aly © IMAGO / Imago

Der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig durfte nach mehreren Monaten das Krankenhaus verlassen. Es steht jedoch eine weitere Operation an.

Heinz Hoenig durfte das Krankenhaus verlassen © IMAGO / Imago

Im Februar 2023 verstarb Hayden Panettieres Bruder Jansen überraschend. Die Schauspielerin hat seinen Tod nur schwer verkraftet und spricht nun erstmals offen darüber.

Schon im letzten Jahr gab es diverse Gerüchte, nun scheinen sich die Hinweise zu verdichten: Motorsportler Maximilian Günther soll mit der deutschen Millionärstochter Davina Geiss liiert sein.

Davina Geiss mit ihrer Familie © IMAGO/GERMAIN HAZARD

Im Februar 2023 gab die Familie von Schauspieler Bruce Willis bekannt, dass der 69-Jährige an Demenz leidet. Nun gab seine Ex-Frau Demi Moore offen bei einer TV-Show ein Update über seinen Gesundheitszustand.

Ein Bild aus früheren Tagen: Demi Moore und Bruce Willis © IMAGO/xLIFE_Picture_Collectionx

Die gebürtige Russin erlangte als Hochstaplerin in New Yorks Upperclass Weltruhm. 2019 wurde sie verurteilt, fünf Jahre später tanzt sie in der US-Ausgabe von „Dancing Stars“ – mit unfreiwilligem „Accessoire“.

Idil Bilgen wird wüst beschimpft, da sie „nicht schön genug“ für den Miss-Titel sei. Sie selbst kritisiert die Oberflächlichkeit in der Türkei, bei dem Wettbewerb gehe es auch um andere Dinge.

Billie Eilish, Taylor Swift und Co. – immer mehr Prominente erheben vor der US-Wahl 2024 die Stimme für Kamala Harris oder Donald Trump. Wer auf welcher Seite steht.