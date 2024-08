Fast drei Jahrzehnte gingen sie gemeinsam durchs Leben: Nun verkünden Schauspielerin Leah Remini (54) und Sänger Angelo Pagán (56) ihre Trennung. „Nun, hier sind wir. Nach 28 gemeinsamen Jahren und 21 Jahren Ehe haben wir beschlossen, die Scheidung einzureichen“, schreiben sie in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.

Trennung nach fast drei Jahrzehnten

Die Trennung kommt für viele überraschend, Remini und Pagán sei die Entscheidung sehr schwer gefallen, sie hätten lange darüber nachgedacht. Die beiden sprechen auch offen über die Gründe der Scheidung: „Um es einfach auszudrücken: Wir haben uns beide verändert, so wie es Menschen tun, und wir haben uns daran gewöhnt, Rollen zu spielen, die nicht mehr zu uns passen“.

„Ehe war großer Erfolg“

Sie möchten aber weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis wahren, vor allem für ihre gemeinsame Tochter Sofia (20). Trotz dem Ehe-Aus sehen sie der Zukunft positiv entgegen: „Wir hoffen, unsere Reise kann andere inspirieren und sie sehen lassen, dass Beziehungen - egal ob sie sich verändern oder enden - keine Misserfolge sind. Aus unserer Perspektive war unsere Ehe ein großer Erfolg.“

Das Paar lernte sich 1996 in einem kubanischen Restaurant kennen, für die 57-Jährige sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, wie sie in mehreren Interviews verriet. 2003 folgte die Traumhochzeit, ein Jahr später machte die Geburt von Tochter Sofia Bella das Familienglück perfekt.

Sie überstanden besonders am Anfang ihrer Ehe eine schwierige Zeit, denn der „King of Queens“-Star war 35 Jahre lang Mitglied der religiösen Sekte Scientology. Ihre Mutter brachte sie im Alter von neun Jahren zum Beitritt, nach diversen Spenden in Millionenhöhe schaffte sie erst 2013 den Absprung und stieg endgültig aus. Die 57-Jährige galt neben Stars wie Tom Cruise als eines der prominentesten Aushängeschilder der Organisation.

