Superstar Taylor Swift (34) sorgte in den vergangenen Wochen mit ihrer Eras-Tour für Begeisterung in Europa. Ab Donnerstag ist die US-Sängerin für drei Konzerte in Wien zu Gast. Sie wird am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion auftreten und für ordentlich Stimmung sorgen.

Tickets waren Mangelware

Die Tickets für die dreieinhalbstündige Mega-Show waren rasch vergriffen, nicht alle Fans haben die Möglichkeit Swift live im Stadion zu erleben. Doch was kann ich tun, wenn ich keine Karten mehr bekommen habe?

Die besten Tipps und Tricks, wie Swifties trotzdem in Stimmung kommen und einen besonderen Abend erleben können: