Kate Beckinsale (50) schockte mit neu geteilten Fotos aus einem Krankenhausbett auf Instagram ihre Follower. Die Schauspielerin äußerte sich zwar nicht direkt zu den Gründen für ihren Krankenhausaufenthalt, doch die Bilder und ihre Botschaften lassen darauf schließen, dass es der 50-Jährigen derzeit nicht gut geht.

Auf den veröffentlichten Bildern ist sie sichtlich geschwächt zu sehen. In ihrem Kommentar drückt sie ihre Dankbarkeit gegenüber ihrer Mutter aus, wünscht ihr alles Gute zum Geburtstag und zum Muttertag in Großbritannien.

Kate Beckinsale im Krankenbett © Instagram/katebeckinsale

Dachte zuletzt über Tapetenwechsel nach

Was als herzlicher Gruß zum Muttertag gedacht war, offenbarte die gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen Beckinsale aktuell offenbar zu kämpfen hat. Über die genauen Gründe ihrer medizinischen Behandlung schwieg sie. Ihre Worte zeugten von tiefer Dankbarkeit: „Mein Dank geht an alle, die Liebe und Unterstützung geben in Zeiten, die nicht einfach sind, die dafür sorgen, dass es Lichtblicke gibt. Ein großes Dankeschön auch an diejenigen, die sich um unsere Hunde kümmern, wenn wir es selbst nicht können, die uns an die schönen Momente erinnern und die da sind, wenn wir krank sind. Und nicht zu vergessen die Menschen, die uns Freude in Form von Luftballons schicken oder uns einfach ihre Sympathie und Liebe zeigen, die uns durch schwere Zeiten tragen“, so Beckinsale in ihrem Beitrag.

Zuletzt war es im Hollywood-Kontext ruhig um Beckinsale geworden, was Spekulationen über eine mögliche berufliche Neuorientierung nährte. Bereits vor einigen Jahren spielte sie mit dem Gedanken, sich beruflich zu verändern. „Ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, in die Medizin zu gehen“, verriet sie 2019 in einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“.