„Runaway Train: Or, the Story of My Life So Far“, so lautet in Anlehnung an den Film, der ihm eine Oscarnominierung einbrachte, der Titel der Memoiren von Eric Roberts, die noch dieses Jahr im September erscheinen sollen. Und es wird dafür bereits fleißig getrommelt und Stimmung gemacht. So will Eric in seinem Werk „auspacken“ über seine Schwester, Hollywoodstar Julia Roberts, und sein kompliziertes Verhältnis mit ihr. Auf die privaten Enthüllungen wird gespannt gewartet.

Die Geschwister mit ihrer Mutter Betty Lou Bredemus © IMAGO / Ralph Dominguez/globe Photos Via Www.imago-images.de

Für Julia Robert, die bekanntermaßen eher introvertiert ist, wäre das ein Horrorszenario, mit dem sie aus dem Nichts überrumpelt wurde. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin RadarOnline: „Julia war schon immer sehr verschlossen, das ist ein absoluter Albtraum!“ Die Schauspielerin wolle unbedingt verhindern, dass private Details ihres Lebens an die Öffentlichkeit gelangen. „Sie hat Eric angefleht, diesen Unsinn zu beenden, aber er weigert sich“, gab ein weiterer Insider gegenüber dem „National Enquirer“ bekannt.

Eric Roberts und Julia Roberts 1988 © IMAGO / Imago Stock&people

Worunter die Familie immer schon sehr gelitten hat und was sie am Ende entzweite, war der exzessive Drogenkonsum von Eric Roberts, womit dieser allerdings sehr offen umging. 2010 konnten Zuseher im Rahmen der US-Reality-TV-Show „Celebrity Rehab with Dr. Drew“ den Entzug live mitverfolgen. Viele aus seinem Bekannten, Freundes- und Familienkreis nahmen zu dieser Zeit Abstand von ihm – auch seine Schwester. In dieser Zeit kam es zwischen den beiden zu heftigen Auseinandersetzungen.

Erst mit der Geburt ihrer Kinder gab es wieder seltene Treffen zwischen den Geschwistern. „Es war anstrengend, mit mir zusammen zu sein“, gestand Roberts 2018 im „Vanity Fair“-Interview. Der jahrelange Kampf gegen seine Drogensucht habe für einen Riss zwischen ihm und seiner Familie gesorgt.

„Sie ist besessen davon, was Eric ausplaudern könnte“, ist sich ein Insider sicher, auch wenn Eric seiner Schwester angeblich versprochen habe, sie nicht zu verleumden. „Es ist ein echtes Chaos!“