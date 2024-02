Heimische Wirte sind immer öfters mit der Situation konfrontiert, dass zwar Reservierungen in den Restaurants vorgenommen werden, dann jedoch kein Gast auftaucht und der Tisch schlimmstenfalls leer bleibt. In Kärntner hat ein Pärchen etwa in drei Restaurants zur gleichen Zeit einen Tisch reserviert und sich erst am selben Tag dann für ein Lokal entschieden - in den anderen beiden blieben die Sessel ohne Absage leer. Es kommt aber auch vor, dass ganze Gruppen nicht erscheinen. Da die Lokale dadurch auch Umsatzverluste verzeichnen, reagiert nun die Gastronomie und setzt vermehrt auf Stornogebühren, Anzahlungen bei großen Festlichkeiten oder gar Vorauszahlungen. „Die Verbindlichkeit von Zusagen und Reservierungen hat in unserer Gesellschaft abgenommen“, sagt etwa Stefan Nungesser, der an der Fachhochschule Kärnten die Professur und Programmleitung für Hotel-Management innehat.