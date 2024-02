Egal ob Cowboy, Fee oder Clown – am Faschingsdienstag trifft man sie alle. Die Kostüme werden immer bunter und aufwendiger, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auch das Angebot richtet sich nach diesem Trend: Nahezu jede Verkleidung, egal wie ausgefallen, kann man in Geschäften oder online kaufen. Aber auch das Selbstgestalten oder Basteln von Kostümierungen ist jedes Jahr aufs Neue beliebt.

Von VerkleidungsFan bis Faschingsmuffel

Die Geschmäcker sind verschieden. Hört man sich im Bekanntenkreis um, so trifft man sicherlich auf jene, die schon Monate und Wochen im Voraus ihre aufwendige Verkleidung bis ins kleinste Detail planen. Sie haben genaue Vorstellungen davon, wie sie an diesem Tag aussehen wollen und scheuen weder Kosten noch Mühen, um die Illusion am Faschingsdienstag perfekt zu gestalten.

Auf der anderen Seite gibt es auch Faschingsmuffel. Sie denken gar nicht daran, sich zu verkleiden und können die Aufregung rund um diesen Tag oftmals nicht nachvollziehen. Dazwischen stehen meist die „Faschingsenthusiasten“ – zum Beisammensein bei einem Faschingskrapfen sagen sie nicht Nein und gerne setzen sie sich einen lustigen Hut auf oder tragen eine überdimensional große Krawatte um den Hals. Für die Von-Kopf-bis-Fuß-Verkleidung reicht es meist nicht, doch ganz ohne witzigen Hingucker lassen sie den Tag nicht vorübergehen.

Was sagen Sie dazu?

Was sagen Sie dazu, liebe Userinnen und User? Verkleiden Sie sich zu Fasching? Planen Sie Ihr Kostüm schon im Voraus genau durch, setzen Sie auf den kleinen, aber lustigen Hingucker oder verkleiden Sie sich gar nicht? Teilen Sie Ihre Meinung zum Thema mit uns und der Kleine-Zeitung-Community in den Kommentaren.