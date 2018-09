Leserbeirat tagte"Ein ganz neuer Zugang zur Zeitung"

Facebook

Das Leserforum besuchte die Druckerei © KLZ/Weichselbraun Helmuth

Spannung liegt in der Luft. Die Mitarbeiter der Styria-Druckerei im Industriepark St. Veit sind hoch konzentriert. Es ist 22.30 Uhr, Zeit für den Andruck der Kleinen Zeitung an diesem Tag. Diesmal schauen ihnen besondere Gäste über die Schulter. Es sind die Mitglieder des Leserforums, die sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den unterschiedlichen Plattformen der Kleinen Zeitung beschäftigt und tiefen Einblick in die Arbeit der Redaktion erhalten haben.

