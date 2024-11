Leserbriefe zu Titel „STS-Ikone streicht Sinabelkirchen aus der Fürstenfeld-Hymne“, „‚Fürstenfeld‘ künftig ohne Sinabelkirchen“, 26. 11.

Herr Schiffkowitz, mit Ihrer Ansage stellen Sie alle FPÖ-Wähler ins rechte Eck und gleichzeitig beleidigen Sie alle Sinabelkirchner, die nicht FPÖ gewählt haben. Denn diese werden von Ihnen ja automatisch auch aus „Fürstenfeld“ verbannt! Bei aller Wertschätzung für Ihre (STS-)Lieder, aber diese Idee ist für mich nicht nachvollziehbar.

Ich werde jedenfalls in Zukunft weiterhin „Sinabelkirchen und Stinatz“ singen, wenn „Fürstenfeld“ angestimmt wird. Helmut Jauk, Weinitzen

Ausgrenzung

Vorab: Ich bin kein Wähler oder Sympathisant der FPÖ. Nur wenn sich in seinem Heimatort, bei einer demokratischen Wahl, mehr als 50 Prozent für eine Partei entschieden haben, die der STS-Leader Schiffkowitz offensichtlich nicht mag, und die ganze Bevölkerung von Sinabelkirchen desavouiert, ist das nicht nachvollziehbar.

Für Schiffkowitz sind die Freiheitlichen eine antidemokratische Bewegung. Aber was ist eine Ausgrenzung eines ganzen Ortes, nur weil dort die Menschen anders gewählt haben, als sich das der STS-Chef gewünscht hat? Die Antwort überlasse ich den Leserinnen und Lesern. Werner Stitz, Voitsberg

Tief erschüttert

Großes Lob an Schiffkowitz! Er hat für sich beschlossen, in seinem Hit „Fürstenfeld“ auf die Nennung seiner Heimatgemeinde zu verzichten, weil es in Sinabelkirchen eine große Hochburg der Blauen gibt (über 50,8 Prozent). Ich schätze viele Bewohner dieses Ortes sehr, meine Frau ist dort geboren, aber ich bin tief erschüttert über den Rechtsruck in dieser Gemeinde, in der Steiermark und in Österreich.

Wir hoffen, dass sich viele Künstler und Prominente finden, die sich auf einer Plattform gegen Rechts verbünden.

Mag. Gottfried Narat, Kumberg

Helden der Jugend

Lieber Schiffkowitz, weil einem Intellektuellen wie Ihnen ein Wahlergebnis nicht passt, wird man zum trotzigen Kind und beginnt seine Aufmerksamkeit dadurch auf sich zu lenken, dass man dann Dinge tut, wo man sich einfach an den Kopf greift? Sie wollen aus der Nummer „Fürstenfeld“, die für mich mittlerweile Kultstatus erreicht hat, Sinabelkirchen streichen, weil Ihrer Ansicht nach die Bürger dort falsch gewählt haben. Dann will ich versuchen, das Ganze aufzudröseln: „Fürstenfeld“ wurde von Ihnen mit einem Text in steirischem Dialekt versehen und schaffte damit erst den Weg, den es letztendlich auch bestritten hat.

1984, ich war damals 22 Jahre alt, habe ich genau zugehört, was Sie gemeinsam mit Gert Steinbäcker und Günter Timischl gesungen haben. Ich zitiere eine Strophe: „Do geh i gestern ins U4. Faungt a Dirndl aun zum red’n mit mia. Schworze Lippen, greane Haar. Do kaunst jo Aungst kriag’n wirklich wahr.“ Wenn ich nüchtern denke, so prangerten Sie und Ihre Mitstreiter den damals aufkommenden Punk-Kult in der Szenedisko U4 an. Weiter heißt es: „Niemals spiel i mehr in Wien, Wien hat mi gor ned verdient. I spiel höchstens no in Graz, Sinabelkirchen und Stinatz.“ Welchen Hintergrund hat diese Strophe? Haben Sie und Ihre damaligen Mitstreiter die jungen Punks im U4 „verachtet“? War Ihnen damals sowas wie Heimat, Tradition, Brauchtum – also die bodenständige Kultur dieses Lebensraumes so wichtig, dass Sie wieder „z’ruck hinterm Semmering“ wollten? Oder waren es andere Beweggründe?

Wenn Bürger bei einer Wahl einer Partei ihre Stimme geben, die Werte wie Heimat, Tradition und Brauchtum fordert, dann ist Ihnen dies nicht mehr recht. Vermutlich nur, weil es von der „falschen politischen Partei“ kommt. Sie, Gert Steinbäcker und Günter Timischl waren die Helden meiner Jugend. Mit Ihrem jetzigen Schritt habe ich vor Ihnen keinen Respekt mehr. Helmut Frauwallner,

Bad Gleichenberg

Selbstüberschätzung

Da will der STS-Sänger Schiffkowitz bei eventuell weiterem Vortragen des Hits „Fürstenfeld“ nur mehr „Graz und Stinatz“ singen, aber das Wort „Sinabelkirchen“ aus Protest nicht mehr, da bei der Landtagswahl 2024 in seinem Heimatort Sinabelkirchen die FPÖ mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen erhalten hat. Ob das irgendjemanden interessiert? Da wird jetzt aber halb Österreich in Tränen ausbrechen! Es ist erstaunlich, wie sich manch einer in seiner Person überschätzt.

Übrigens, ich habe mit der FPÖ nichts am Hut, aber bei so viel Selbstüberschätzung kriege ich einen dicken Hals.

Otmar Zieger, Minihof-Liebau

Schwer getroffen

Dieses Wahlresultat hat den Helmut Röhrling, der unter „Schiffkowitz“ künstelt, also schwer getroffen. Man hört sogar, dass er die Steiermark verlassen möchte. Diesen herben Verlust könnten die Menschen hierzulande wohl kaum so hinnehmen. Es könnten sogar auch andere Kunstschaffende auswandern. Nicht auszudenken.

Aber, da hätten wir noch Radio Steiermark. Da werden die Songs von STS und Co. fast täglich dargeboten.

Josef Unger, Graz