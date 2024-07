Leserbrief zu „Badbesucherin sorgt für blanke Empörung“, 25. 7.

Was soll daran kurios sein, wenn man des Hauses verwiesen wird, weil man sich nicht an die Hausordnung hält? Neben Gesetzen ist eine Hausordnung nun einmal dazu da, im Interesse aller Beteiligten die Benutzung eines Gebäudes zu regeln, die ich mit dem Kauf der Eintrittskarte akzeptiere. Meine persönlichen Vorlieben sind damit sekundär.

Leider leben wir im Zeitalter des Narzissmus. Es zählen nur mehr eigene Interessen und Vorlieben.

Wo sind die Zeiten geblieben, als man selbstverständlich fragte: „Störe ich Sie damit?“ Nach Beschwerden und dem Verweis auf die Badeordnung auch noch herumzuschreien, ist für mich ein verzichtbarer Akt von Selbstdarstellung.

Dr. Siegfried Zöhrer, Kalwang

Weitere Leserbriefe zum Thema

An die Regeln halten

Ein bisserl aufgeregt hat mich nicht der nackte Busen, sondern die Art, wie halt heutzutage die persönliche Freiheit eingefordert wird. Ein wohlerzogener Mensch hält sich selbstverständlich an Regeln. Eine Hausordnung ist nun einmal eine Regel. Wenn die junge Dame aufgefordert wird, sich der Badeordnung entsprechend zu bedecken, wäre es natürlich, sich dem widerspruchslos zu fügen.

Stattdessen beginnt sie lautstark zu protestieren, weil sie sich in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlt, und meldet das sogleich bei der Antidiskriminierungsstelle, da sie als Frau selbstverständlich das gleiche Recht einfordert, wie Männer oben ohne baden zu gehen.

Ich hoffe, dass nicht jeder egoistische Einzelfall als Anlass genommen wird, dass ganze Badeordnungen geändert werden müssen. Und der offenherzigen Dame, der man in der Zeitung zwei Seiten widmet, sei gesagt: Oben-ohne-gehen in Bädern war einmal. Das ist heute gar nicht mehr „in“!

Josef Kleinhappl, Mitterdorf an der Raab

Zeitalter der Toleranz?

Es ist schon erstaunlich, dass es in Zeiten, wo wir doch alle so tolerant sind gegenüber jedweder sexuellen Orientierung, wo man sein Geschlecht alle Jahre ändern kann, wo bei diversen Pride-Paraden diese Orientierung als auch äußere Geschlechtsmerkmale ohne Scheu und voller Stolz mit Billigung der Gesellschaft gezeigt werden, an Schulen Dragqueens Vorlesungen halten etc., eine derartige Empörung auslöst, wenn eine junge Frau in einem Bad keinen Bikini-Oberteil trägt. Da ist dann auf einmal Ende mit der Solidarität.

Ich kann mich erinnern, als in meiner Jugendzeit das Oben-ohne Mode wurde, hat es nach ein paar Wochen aber schon überhaupt niemanden mehr interessiert, es war so normal wie die Bierbäuche älterer Männer. Reinhard Fendrich hat in seinem Lied „Oben ohne“ angedeutet, worin der Grund für solche Aufregung auch liegen könnte.

Heinz Jahrbacher, Graz

Einfach zu akzeptieren

Mit dem gleichen Recht gegen geschlechtliche Diskriminierung, könnte „Mann“ aber auch gegen die Wehrpflicht, die nur für männliche Staatsbürger gilt, bei der Antidiskriminierungsstelle Beschwerde einreichen.

Es werden wohl nie alle vor dem Gesetz gleich behandelt werden, das ist wohl einfach zu akzeptieren, auch für diese Dame in Blumau! Außerdem gilt in privaten Bädern die Hausordnung.

Paul Matt, Premstätten

Paradigmenwechsel

Es ist kaum zu glauben, dass sich heute noch Freibadbesucher wegen eines entblößten Busens alterieren. Doch gibt es immer noch die ewig-gestrigen, verkorksten Moralapostel, die solche Bad-Regeln begrüßen oder sogar durchsetzen. Dass sich viele Eltern mit Kindern ob solcher „Obszönitäten“ beschweren, ist nicht nachvollziehbar und daher wenig glaubhaft.

Apropos obszön, da fällt mir eine Stelle in Herbert Marcuses Essay „Versuch über die Befreiung“ ein: „Nicht das Bild einer nackten Frau ist obszön, sondern das eines Generals in vollem Wichs, der seine in einem Aggressionskrieg verdienten Orden zur Schau stellt.“ Eine Umdeutung der Worte wäre sinnvoll und notwendig und damit verbunden auch ein Paradigmenwechsel in vielen Bereichen unserer Gesellschaft.

Josef Rothwein, Mureck

Keine anderen Sorgen

Der Bericht über die Aufregung wegen eines Busens im Bad hat mich sehr beruhigt. Es zeigt, wie gut es uns allen geht. Wenn wir keine anderen Sorgen haben, passt ja alles. Sorgen mache ich mir allerdings über Leute, welche sich so aufregen.

Kein Mensch wird gezwungen, den Busen zu begutachten. Wenn es einem nicht gefällt, schaut man nicht hin. Diese Freiheit haben wir Gott sei Dank.

Renate Leiner, Graz-Eggenberg

Wichtiges Thema

Es ist nett, wenn sich diverse Stellen wegen diskriminierender Badeordnung für die Dame einsetzen. Es ist lobenswert, wenn in der Kleinen Zeitung darüber berichtet wird.

Ich frage mich nur, wo waren all diese engagierten Institutionen und Menschen, als ich bereits vor circa 40 Jahren in mehreren österreichischen Freibädern des Bades verwiesen wurde? In deren Badeordnung (Aushang) waren „ansteckende oder ekelerregende Krankheiten“ angeführt. Damals beziehungsweise über die Jahre wurde ich wegen meiner Psoriasis (Schuppenflechte), die keinesfalls ansteckend ist, hinausgeworfen. Sogar in der „alten“ Bad Gleichenberger Therme, wo Kurbehandlungen gegen Psoriasis durchgeführt wurden/werden, durften damals wir „Schuppinger“ offiziell nicht in das Thermalbecken! Schwimmen, ohne blöd angegafft/angeschnauzt zu werden, war lange Zeit für mich nur im Rahmen von Aufenthalten am Meer möglich. Manchmal habe ich mir die Mühe gemacht, zu einem Freibad hinzufahren, wenn dann am Aushang der Badeordnung der zitierte Passus zu lesen war, drehte ich wieder um.

Ein nicht genehmigter blanker Busen ist aber wahrscheinlich lesenswerter und vom Thema her weit höher zu bewerten?

Gerhard Körbler, Pöls-Oberkurzheim

Nur eine Lappalie

Über eine Doppelseite widmet sich in der Kleinen Zeitung ein Artikel wegen einer Dame, die oben-ohne in der Therme geschwommen ist.

Man würde es nicht für möglich halten, dass einer solchen Lappalie so viel Platz gewidmet wird. Leider gibt es sehr massive frauenfeindliche Handlungen und Äußerungen (zum Beispiel FPÖ, EU-Abgeordneter Villimsky), die jedoch größtenteils negiert werden oder nur einer Randnotiz würdig sind.

Dr. Josef Hanl, Vorau