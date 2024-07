Während der Fußball in Europa rollt, findet gleichzeitig eine politische Meisterschaft in Österreich statt. Nach den Fan-Gesängen und Zuschauerzahlen zu schließen, führen die Blauen mit ihrem System und dem Dauer-Asyl-Pressing die aktuelle Tabelle an. Das Babler-Team hat nach wie vor ein Kaderproblem. Der Kampf um den Meistertitel scheint auf wackeligen Kickerbeinen zu stehen. Die Pinken glauben, den Schlüssel zum Erfolg gefunden zu haben. Sie planen, eine Motivationsprämie in Höhe von 25.000 Euro als Vorleistung für zukünftige Pensionsbezieher zu zahlen und hoffen als Partei der Wirtschaft, diesen Betrag durch die Hintertür wieder einzunehmen. Ob sie mit dieser Idee den fünften Tabellenrang verlassen werden, wird sich zeigen.

Besonders brisant ist das Match Schwarz gegen Grün. Im Kader der Schwarzen befinden sich viele unterschiedliche KaderspielerInnen, sodass es schwer ist, sie in ein gemeinsames Spielsystem zu integrieren. Die Grünen hingegen setzen auf klimatische Umweltpower-Taktik. Gewessler setzte auf die Wiederherstellung des Strafraums und erzielte damit das Führungstor zum 1:0, was zu einer kurzen Spielunterbrechung führte. Armin Wolf, als Sachverständiger, führte in dieser Pause einen Faktencheck mit der Verfassungsspielerin Edtstadler bezüglich des neuen Handyortungssystems durch. Dabei wurde klar, dass die Polizeimannschaft bei der Suche nach WhatsApp-Nachrichten am schwarzen Auge blind gewesen ist und erst die Kicker von Justitia fündig wurden. Diesen Aufwind nutzte nun Alma Zadić zum 2:0.

Zu guter Letzt erhöhte die Grüne-Kapitänin Maurer mit der Finte „No Sideletter“ auf 3:0. Als Spielbeobachter stelle ich mir die Frage: „Wie werden sich die Blackys nun verhalten?“ Für das Publikum bleibt es bis zum Finale Ende September eine dramatische Schlussphase.

Ferdinand Pay, Enns

Neuer Fragenkatalog

Die EU-Wahl ist vorbei, nun schauen wir auf die Nationalratswahl. Meine Bitte an alle Medien, Radio- und TV-Stationen, Privatsender, usw.: Erspart uns die sinnlosen Fragen an die Partei-Vorsitzende(n) über parteiinterne Abweichungen, ob sie/er noch fest im Sattel sitze, Rücktritte bei schlechtem Ergebnis, usw. Das interessiert niemanden.

Probiert es einmal anders: Die 20 oder mehr wichtigsten Fragen für die Zukunft mögen von Expertenteams erstellt werden: Gesundheitspolitik, Senkung der Wohnkosten, Schulreform, Inflation, Energieprobleme, Armut, Pflege, Migration, Energiekosten und etliches mehr. Diesen Fragenkatalog gezielt bei allen abfragen und ihre genauen Lösungsansätze (ohne Ausflüchte) einfordern. Dann können wir uns eine Meinung bilden und die nervigen inflationären Umfragen verlieren ihre aufgebauschte Wichtigkeit.

Fritz Toth, Raaba

Schon zu spät?

Bei der EU-Wahl: Die FPÖ ist Nummer eins und die ÖVP dahinter. Hat man schon mitbekommen, was das bedeutet? Das hat es davor noch nie gegeben. Und was ist der Grund dafür? Der Grund für das schlechte Abschneiden der ÖVP muss in ihrer Koalition mit den Grünen gesehen werden und in der Politik, die in dieser Koalition gemacht wurde.

Noch davor, in der Koalition mit der FPÖ, war die ÖVP die Nummer eins. Jetzt aber ist sie Nummer zwei hinter der FPÖ. Ja, es ist die Wählerschaft in den Städten, die den Ausschlag gegeben hat und geben wird. Jeder weiß, um welche Problematik es in den Städten geht, wie hoch die Unzufriedenheit mit der Politik ist. Dort verliert die ÖVP heute die Wahlen. Sie hat für die Probleme keine glaubwürdigen Lösungsvorschläge. Nicht, wenn sie sich an eine linke, oder links-grüne, Partei ankettet. Daher wird sie auch demnächst keinen Wahlerfolg haben, wenn sie sich nicht distanziert. Denn die Umstände sind so, dass sich der Wahlerfolg der FPÖ bei den bevorstehenden Wahlen verstärken wird, wenn die Wahlbeteiligung höher sein wird. Die ÖVP muss sich nach links und zu Grün abgrenzen, wenn sie ihre führende Rolle im nicht-linken Wählerpotenzial zurückbekommen will. Für die kommende Wahl wird es dazu schon zu spät sein.

Peter F. Lang, Wien

Grundsatzfrage

In der SPÖ droht eine hitzige Debatte über Migration. Ich finde, die SPÖ verdient bei der nächsten Wahl nicht einmal den dritten Platz, wenn sie eine seit zehn Jahren ungelöste Grundsatzfrage drei Monate vor der Wahl aufwärmt.

Prof. Ferdinand Kovarik, Wien