Leserbrief zu „Die Gefahr in den Wäldern ist derzeit groß“, 10. 6.

Wann wird die Politik aus den Überschwemmungen lernen? Mit Entsetzen registrieren wir die Überschwemmungen durch Starkregen als Folge des seit Jahren angekündigten Klimawandels auch in der Steiermark. Millionenschäden sind die Folge, weil bisher die Bodenversiegelung noch nicht ausreichend als Problem erkannt und deshalb auch kaum allgemein wirkungsvolle Vorkehrungen getroffen wurden. Und dennoch plant die steiermärkische Landesregierung eine Umfahrungsstraße zur B70 im Überschwemmungsgebiet unmittelbar an der Kainach zwischen Mooskirchen und Krottendorf. Dem Fluss wird dadurch Retentionsraum entzogen und die Hochwassergefahr erhöht. Wissenschaftler, wie Univ.-Prof. Dr. Habersack, weisen mit Nachdruck darauf hin, dass Flüsse nicht „amputiert“ werden dürfen, um das Ärgste zu verhindern.

Wann werden die Verantwortungsträger in der Steiermark endlich handeln und die Naturgewalten und den Lebensraum in ihre Planungen einbeziehen? Dkfm. Mag. Heinz Kürzl, Ligist

Weitere Leserbriefe zum Thema

Umdenken

In meinen Augen ist das Ignorieren der Faktenlage bezüglich Klimaerhitzung und der Notwendigkeit von Renaturierungsmaßnahmen durch die ÖVP und die FPÖ unverantwortlich. Das Verharmlosen von wissenschaftlich gesicherten Fakten, die wissentliche Verdrehung von Tatsachen oder bewusste Verbreitung von Falschmeldungen gefährden die Zukunft unsere Kinder und Kindeskinder. Die verheerenden Unwetter mit Starkregen sollten doch auch in der politischen Elite endlich zu einem Umdenken führen. Wir kratzen bereits an der Gefahrenmarke von 1,5 Grad Celsius für die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur. Im Alpenraum jedoch steigen die Temperaturen viel stärker, jetzt schon regional bis zu drei Grad Celsius im Jahresmittel. Pro ein Grad Celsius Temperaturerhöhung kann die Luft sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen und auch wieder abgeben. Deshalb kommt es jetzt auch vermehrt zu noch nie dagewesenen Starkregenereignissen mit gravierenden Auswirkungen. Primär sollte es gerade im Interesse der Landwirtschaft sein, für Klimaschutz und umsichtige Renaturierung einzutreten oder sind Missernten durch überflutete oder ausgedörrte Felder das Ziel?

Unser Landwirtschaftsminister sorgt sich, sollte Renaturierung stattfinden, um die Versorgungssicherheit und stellt die Enteignung der Bauern in den Raum. Nichts davon ist zutreffend – wie auch ein Leserbriefschreiber erst unlängst schrieb. Ich empfehle Herrn Totschnig, sich mit den Experten der Universität für Bodenkultur auszutauschen. Diese sehen Klimaschutz und Renaturierung viel mehr als einzige und letzte Chance, um Artensterben zu stoppen und der Landwirtschaft ein gedeihliches Fortkommen zu sichern. Ing. Franz Greil, Gutenberg

Denkzettel verteilen

Die Region um Pinggau, Friedberg, Schäffern sowie das angrenzende Burgenland war sicher ein Hotspot bei den Unwetterereignissen der letzten Tage. Schäden in Millionenhöhe an privatem und öffentlichem Gut sind das Resultat. Tagelange Feuerwehreinsätze zehren an der Substanz der Beteiligten. Trotzdem ist es bedauerlich, dass diese Region in diversen Medien nur am Rande erwähnt wird, auch ich bin hier ansässig und auch Feuerwehrmitglied und weiß, wovon ich schreibe. Im ORF Niederösterreich wurde sogar ein eigener Beitrag über die Situation in der Wechselregion gesendet. Die so oft ins Leben gerufene Aktion „Nachbar in Not“ aktiviert die Spendenaufrufe für weit entfernte Völker, die unter menschenfeindlichen Regimen ihr Dasein fristen.

Der selbsternannte Volkskanzler hat sich in keinster Weise zur Situation in seinem Österreich geäußert. Ein Zeichen, wie wichtig ihm sein geplagtes Volk ist. So gesehen eine Schande. Anlass genug für das Wählervolk aufzuwachen, um Denkzettel zu verteilen, damit endlich etwas weitergeht in dieser fast nicht mehr zu rettenden Bananenrepublik. Peter Gamperl, Sinnersdorf

Aus der Geschichte lernen

Zu allen Zeiten in der Kulturgeschichte haben Menschen, allen voran Verantwortungsträger, Fehler gemacht, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte später als vollkommen unverständlich und haarsträubend erschienen. Wie wird eine zukünftige Generation über uns alle urteilen? Dr. Johannes Hofer, Kindberg