„Wie junge Steirer Europa sehen“, 5. 6.

Die Friedensgemeinschaft ist das wichtigste EU-Argument! Nur wenn wir aus unserer Vergangenheit Lehren ziehen, haben wir die Chance, gleiche Fehler nicht wieder zu begehen. Ein Blick zurück in unsere Vergangenheit: Das 19. Jahrhundert war gekennzeichnet von über 100 Schlachten, die von den europäischen Staaten gegeneinander ausgetragen wurden. Darunter auch die Feldzüge Napoleons, der 1809 Graz belagert hat. Preußen, Österreich und Bayern waren an diesem kriegerischen Geschehen mehrmals beteiligt! Vor 160 Jahren, im Februar 1864, erhielten die steirischen Soldaten des Grazer Infanterie-Regiments 27 – darunter mein Urgroßvater als junger Offizier – den Befehl, in Schleswig-Holstein gemeinsam mit der preußischen Armee im Deutsch-Dänischen Krieg gegen Dänemark zu kämpfen. An der Entscheidungsschlacht von Oeversee waren die steirischen Soldaten maßgeblich beteiligt. Auf deutsch-österreichischer Seite sind 2.000 Soldaten gefallen, auf dänischer Seite 5.000. Zwei Jahre später folgte der sogenannte „Deutsche Krieg“, bei dem Preußen Österreich bekriegte und in der Schlacht von Königgrätz siegte. Preußen hatte 2.000, Österreich hatte 6.000 Gefallene zu beklagen. 1870/71 kam es bereits zum nächsten Deutsch-Französischen Krieg. Im 20. Jahrhundert haben dann die schlimmsten militärischen Katastrophen auf unserem Kontinent stattgefunden.

Wie sieht es nun im wieder weltweit sehr bewegten, kriegerischen 21. Jahrhundert aus? Haben wir aus unserer leidvollen Geschichte gelernt? Für unseren westeuropäischen Raum, Gott sei Dank, ja! Durch die Gründung und Erweiterung der EU auf 27 Staaten entstand die herbeigesehnte Friedensgemeinschaft Europa! Bald jedoch, nach den Friedensjahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg fühlte man sich in Westeuropa immer sicherer und begann den Schutz des Friedens zu vernachlässigen und den wichtigsten Zweck der EU als Friedensgemeinschaft zu verdrängen beziehungsweise zu vergessen! Erst der schreckliche Überfall Russlands auf die Ukraine hat uns den wichtigen Stellenwert der EU als Friedensgemeinschaft ins Bewusstsein gebracht. Von Jean-Claude Juncker stammt die für alle EU-Kritiker/-Zweifler so treffende Feststellung: „Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen! Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher, nirgendwo bewegender ist zu spüren, was das europäische Gegeneinander an Schlimmstem bewirken kann.“ So ist für mich das wichtigste Argument für die EU ihre Funktion als Friedensgemeinschaft. Dieter Allesch, Oberst i.R., Dobl

Weitere Leserbriefe zum Thema

Wichtiges Schulfach

Ich fürchte, dass, bevor wir Demokratie gelernt und verstanden haben, diese wieder abgeschafft ist. Ich werfe den Medien vor, einzig um der Aufmerksamkeitshascherei Willen Desinformation zu betreiben. Bei den Grünen wird ein Desaster heraufbeschworen, da die Spitzenkandidatin angeblich charakterlich ungeeignet sei. Kann schon sein, aber des Lesens kundige Wählerinnen haben durchaus die Möglichkeit, Vorzugsstimmen den nachgereihten Kandidat:innen zu geben – Ja, ist mühsam, da man über nachgereihte Kandidat:innen etwas wissen sollte.

Ein weit verbreitetes Narrativ meint, dass Herr Nehammer nicht demokratisch legitimiert, also gewählt sei. Der Bundeskanzler wird von der Mehrheit des Parlaments gewählt und nicht direkt vom Volk. Der Bundespräsident und manche Bürgermeister:innen können als einzige vom Volk direkt gewählt werden. Es sollte Staatsbürgerkunde zum wichtigsten Fach in Schulen erhoben werden.

Mein Appell: Wenn Sie nicht wissen, was beziehungsweise wen Sie am kommenden Sonntag wählen, gehen Sie lieber nicht hin oder lernen Sie Geschichte beziehungsweise Demokratie! Harald Schallerl, Preßguts

Ein Werk der EU

Unvorstellbare Höllenqualen musste mein Vater mit 20 Jahren beim Russlandfeldzug ab 1941 durchleiden: endlose Gewaltmärsche bei glühender Hitze auf stark verstaubten „Straßen“, sibirische Kälte bis minus 40 Grad im Winter, ausgerüstet mit Sommerbekleidung, den Tod ständig vor Augen. Felder, die mit Leichen von Kriegskameraden übersät waren. Seit fast 80 Jahren herrscht nun Frieden bei uns nach Jahrhunderten endloser Kriege.

Dieser Friede heute ist vor allem ein Werk der EU und muss ständig neu errungen werden – gerade dann, wenn manche Hetzer von der EU weg und zurück zu den Nationalstaaten wollen. Da kann man nur sagen: Wehret den Anfängen! Und lernen Sie Geschichte! Karl Niederer, Graz

Positives Lebensgefühl

Herr Prischnig hat recht, wenn er behauptet, Europa sei der beste Platz zum Leben. Lassen wir uns unser positives Lebensgefühl nicht verderben. Eine politische Partei tut nämlich so, als ob sich dieser Kontinent im Krieg befinden würde und von Geflüchteten eingenommen werden könnte.

Ihre „gaudige“ Destabilisierungspolitik in Bierzelten macht sie schon fast so stark wie Orbán. Ich frage mich, warum so viele politisch engstirnige „Bösmenschen“ – auch im schönen Österreich – so viel Gift und Galle erfolgreich verspritzen können. Patriotisches Sprücheklopfen darf nie ein Freibrief für Dauerbeleidigungen von politischen Mitbewerbern sein. Vulgärsprache von Spitzenpolitikern darf nicht als Selbstverständlichkeit hingenommen werden. Politisches Dauergeschrei nervt ebenfalls! Wahlkampflärm ist in dieser Hinsicht auch eine große Belastung.

Nach den Wahlen werden hoffentlich die besten Politiker wieder gemeinsam für ein wirtschaftlich erfolgreiches und lebenswertes Europa arbeiten. Egon Hofer, Maria Saal

Wahlen als Chance

Die Wahlen im Juni und September dieses Jahres werden mit großer Wahrscheinlichkeit Änderungen in manchen politischen Spitzenpositionen zur Folge haben. Damit wird dann der Zeitpunkt für einen generellen Neuanfang gekommen sein, um die Politik auf völlig neue Beine zu stellen. Um das zu bewältigen, könnten (und sollten) sich jetzt speziell zwei Personenkreise berufen fühlen, dieses Zeitfenster zu nützen und einzugreifen. Das sind zuallererst Personen, die heute schon aktiv in der Politik tätig, jedoch mit der heutigen Gesprächs- und Diskussionskultur unglücklich sind. Jene, denen schmerzlich bewusst ist, dass uns Verunglimpfungen der Kollegen aus anderen Parteien und inhaltsleere PR-Gags nicht weiterbringen. Die wissen, dass es darauf ankommt, ganzheitliche Strategien in konstruktiver Diskussion gemeinsam hinter geschlossenen Türen zu entwickeln. Dass dort gegensätzliche Meinungen mit klugen Argumenten – und nicht mit lautem Geschrei – vertreten werden können. Und dass man schlussendlich dennoch tragfähige Kompromisse finden muss, mit denen man dann in die Öffentlichkeit gehen kann.

Die zweite infrage kommende Gruppe sind jene Personen, die an sich bereit und fähig wären, wichtige Positionen in der Politik einzunehmen, sich aber vom derzeitigen Erscheinungsbild der Politik nicht unbedingt angezogen fühlen. Sie könnten erkennen, dass genau jetzt die Chance auf ein generelles Umdenken besteht. Die Bevölkerung muss wieder die Möglichkeit haben, die besseren Konzepte und Lösungsansätze zu wählen und nicht – wie derzeit – nur das kleinere Übel.

An einer dritten Gruppe – den Wählern – liegt es nun, die oben genannten Personenkreise zu ermutigen und so den Weg zu einem Neubeginn zu ebnen. Es wäre eine Erlösung! Dr. Günther Pacher, Spittal

Ein Fehler

Ich habe bis jetzt keinen Menschen kennengelernt, der mir sagen konnte, ob es für unser Land besser gewesen wäre, der EU nicht beizutreten. Ich kenne aber viele Menschen aus Großbritannien, die sagen, dass der Austritt ein Fehler war.

Menschen, die sagen „es geht mir jetzt schlechter“, das sind Unternehmer, Studenten, LKW-Fahrer, die sagen blöde Zollkontrolle usw. Also, nachdenken, bevor man schimpft. Rudolf Klampfer, Edelsbach

Gedankengang

Heutzutage nachgedacht: „Es ist mehr als erstaunlich, dass wir Österreicher und -innen vor dem Beitritt in die EU ohne diesen aufgeblähten ‚Beamten-Apparatschik‘ überhaupt haben existieren können …“ Haribert Isepp, Spittal an der Drau