Mit einer spektakulären Medien-Inszenierung redete Karl Nehammer um sein politisches Leben. Sein „Plan für Österreich“ mag gut gemeint sein, nur „gut gemeint ist nicht immer gut gemacht“! „Wie immer“ im Wahlkampf, sind Reden mit vielen Versprechungen garniert, die nach der Wahl nicht eingehalten werden, auch „wie immer“!

Neu in der Partei-Wahlrede des Herrn Nehammer war, dass er sich hauptsächlich um den FPÖ-Parteichef Herbert Kickl Sorgen macht und seine ÖVP eher stiefmütterlich behandelt. Nehammer gibt sogar zu, dass seine Partei die letzten 15 Jahre brutal verschlafen hat, dass der ÖVP, nach 37 Jahren in der Regierung, die Luft ausgegangen ist. Die Menschen erwarten Antworten auf die Krisen, vor allem erwarten sie Lösungen, Österreicherinnen und Österreicher haben die Nase voll von Politikern, die ihren Job „verschlafen“!

Zu wenig, zu spät: So ließe sich Nehammers Kanzlerschaft bisher zusammenfassen. Viele Pläne, die der Kanzler nun angekündigt hat, stehen schon im Regierungsabkommen von 2020, wurden jedoch nicht umgesetzt. Es sind also keine Pläne für die Zukunft, sondern solche aus der Vergangenheit, die von Experten längst als veraltet oder sogar schädlich eingeordnet wurden! Show-Politik, Großes ankündigen statt wirklich gestalten, Reformen versprechen und nicht umsetzen, das sollte in Zukunft zu wenig sein, um Wahlen zu gewinnen!

Ing. Hans Peter Jank, Villach

Wo ist die Mitte?

Wenn ich mir nach der Nehammer-Rede die Reaktionen der anderen Parteien anhöre und dann noch die Demonstrationen „gegen Rechts“, dann frage ich mich wirklich: Wo bitte ist heute die politische Mitte? Hört man Babler (übrigens auch Kickl, aber ohne Erbschaftssteuer) reden, stellt er nur Forderungen ohne mögliche Finanzierungen vorzulegen, ähh ... stimmt nicht ganz, es soll ja alles die Erbschaftssteuer abdecken. Außerdem schimpfte er schon gegen die Nehammer-Rede, obwohl dieser damit noch gar nicht fertig war.

Ja und jetzt gehen alle (Rot, Grün und diverse NGOs) mit den Linken zu Demonstrationen „gegen Rechts“, also sind sie alle links orientiert! Ja, und Kickl schreit, dass die ÖVP Punkte aus seinem Programm übernimmt, also sind ÖVP und FPÖ rechts. Na, und die Neos, die haben ja Forderungen, die sind teilweise noch rechter als die der ÖVP, finde ich.

Deshalb frage ich mich dann: Wo bitte ist heute die politische Mitte? Die hätte ich nämlich gerne gewählt, aber wo ist sie? Georg Pachta, Maria Enzersdorf

Lange Liste

Bald stehen die Wahlen an und nun, wie üblich, versprechen die Parteichefs dem Volk das Blaue vom Himmel. Besonders „realistisch“ und „ehrlich“ empfinde ich die „Wahlzuckerl“ des aktuellen Not-Kanzlers, Herrn Nehammer. Steuersenkungen, Bonus für Vollzeitjob, Verschärfung des Asylrechts, zahlreiche Entlastungen auch für die (Noch-)Mittelschicht – die Liste ist lang und klingt fast so schön wie ein Wiener Walzer. Doch ich hätte dazu zwei klare Fragen: Woher würde Herr Nehammer das benötigte Kleingeld für die Umsetzung nehmen, da Österreich bereits in Milliardenhöhe verschuldet ist? Und die zweite, entscheidende Frage: Das Gleiche wurde uns schon vor sechs Jahren versprochen, warum wurden die schon damals festgelegten Punkte nicht bzw. kaum umgesetzt?

Wäre ich ein Bundeskanzler und hätte ich so viel falsch gemacht, dann würde ich mich öffentlich entschuldigen, bedanken und vielleicht wie der Diokletian lieber würdevoll auf dem Land Kraut züchten, anstatt um jeden Preis im Amt zu bleiben.

Katharina Valentin, Ferlach

Und dazwischen?

Wo ist die Grenze zwischen Sinn und Sein? Das Volk bestimmt die Richtung – wo und wann? Viele Gespräche zwischen Politikern ergeben keinen Sinn, die Meinung steht im Vorfeld fest. Ein Miteinander ist selten, jeder will der Erste, der Macher sein. Wichtiger wäre das Produkt, das dem wählenden Volk überreicht wird. Das Interesse daran, von wem, welcher Couleur, sollte ein Nebeneffekt sein.

Die Lobpreisungen des Neuen dauert zu lange, sodass es ein Hinterherhinken erzeugt. Und – es ist wieder einmal Wahl, alles anders, alles neu. Das Alte macht inzwischen keinen Sinn, das Neue wird noch gelobt. Und dazwischen?

Marianne Fischer, Ebenthal

Ankündigungen

Seit nunmehr etwa 23 Jahren bin ich auf dieser Welt und habe von der österreichischen Innenpolitik, historisch gesehen, nur einen kleinen Teil miterlebt. Je mehr ich mich für Politik interessiert habe, desto ungläubiger und frustrierter wurde ich, ob der zunehmenden Mediengeilheit und losen Ankündigungen, anstatt ernster, tatsächlicher Arbeit, beispielsweise im Kampf gegen die Inflation.

Nun präsentiert der Vorsitzende jener Partei, die länger in Österreich (mit-)regiert, als ich selbst lebe, seinen „Plan“, um Österreich zu verändern. So, als wäre die Partei, der er angehört, eine frische Oppositionskraft und nicht seit Ewigkeiten in Regierungsverantwortung. Einen Plan kann er darstellen, eine Bilanz ist nicht darstellbar.

Machen Sie weiter, wie Sie wollen, Sie mögen ein paar Stimmen gewinnen, verlieren dabei jedoch bei der jungen, politisch interessierten Generation an Glaubwürdigkeit und beschleunigen die Politikverdrossenheit.

David Krautzer, St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu

Gefährliches Wort

Bundeskanzler Nehammer hat in seiner Vorwahlrede in Wels auch über die dauernde Frage der illegalen Immigration geredet und dabei als Kriterium für die Akzeptanz die „Anpassung“ postuliert. Ich schreibe dem Bundeskanzler dabei keine bösartigen Absichten oder sogar Pläne zu, doch dieser Begriff an sich ist kein „neutrales“ Wort. In diesem höchst gefährlichen Wort ist eine lange nicht gerade humane Geschichte eingepresst. Die Anpassung ist ein deutsches Wort für die „internationale“, weil aus dem Latein genommene „Assimilierung“. Das war aber ein Grundbegriff der Nationalsozialisten: Alle sollten sich zur deutschen Sprache assimilieren! In Kärnten, in der Steiermark, in Burgenland, auch in Wien, kann man diesen Begriff wohl verstehen und richtig zuordnen.

Noch einmal, mir kommt nicht in den Sinn, dem Herrn Bundeskanzler eine solche Tendenz zuzuschreiben. Es gibt aber in Österreich noch immer solche, die sich dieses Begriffes im schlechtesten Sinne erfreuen könnten. Es steht aber in der Schrift: „Und stellt euch nicht dieser Welt gleich …“ (Röm 12,2), was das Gleiche bedeutet: Anpassung! Die Bibel hat für solche Fälle eine bessere Denkweise: „Ein Gesetz, ein Recht soll euch und dem Fremdling sein, der bei euch wohnt“ (4 Mo 15,16).

Ein Staat ist kein Wertewesen, sondern ein Rechtswesen! Über die Werte, so wie über Glauben und Kultur und Kunst, entscheidet jeder Mensch alleine – nur ein totalitär regierter Staat mischt sich in diese so persönlichen Angelegenheiten und Kompetenzen ein – ein Rechtsstaat kümmert sich ausschließlich um die Gesetzgebung und Gesetzausführung – und gerade da ist vom Staat in ganz Europa, nicht nur in Österreich, immer weniger zu hören. Alle „Immigrantenprobleme“ sind in der Tat Probleme des Staates, der sich nicht um das Eigentliche, sondern immer mehr um das Persönliche und somit frei Wählbare kümmert.

Vinko Ošlak, Klagenfurt