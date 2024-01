Leserbriefe zu „Ist Orbáns Ungarn wirklich ein Vorbild, Herr Lendvai?“, 21. 1.

Paul Lendvai, renommierter Osteuropa-Experte, weist in diesem Interview darauf hin, was es für Österreich bedeuten würde, wenn Viktor Orbáns Politik als Vorbild und Nachahmung dienen würde? Ich sehe dies als Weckruf für alle Wählerinnen und Wähler, die einem solchen Ansinnen Sympathien entgegenbringen.

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern sind äußerst rechts stehende Populisten in Vormarsch. Menschen lassen sich zu oft durch leere Versprechungen in die Irre führen. Ängste werden bewusst geschürt. Durch lautes Geschrei wird versucht, bestehende und zurückliegende eigene Korruptionsfälle, vergessen zu machen. Alles Unangenehme wird ohne es zu hinterfragen den derzeit Regierenden in die Schuhe geschoben, die dem oft machtlos gegenüberstehen.

Wie können wir all dem, noch bevor es zu spät ist, entgegentreten? Alle demokratischen politischen Kräfte, egal, ob sie links oder rechts der Mitte stehen, müssen zusammenrücken und die Menschen mit glaubhaften Argumenten aufklären, bevor es zu spät ist.

Franz Reithofer, Mortantsch

Wertvolles Gut

Ich wünsche mir, dass alle das bedeutsame Interview mit Paul Lendvai lesen und reflektieren. Ich habe aufgrund meines hohen Alters die Hitler-Herrschaft schmerzlich miterlebt. Setzen wir das wertvolle Gut der Demokratie, in der wir leben, nicht aufs Spiel. Dr. Herma Schalk, Graz

Fehlentwicklung

Herbert Kickl nannte zum wiederholten Male Ungarn respektive auch seinen Regierungschef Orbán als sein Vorbild. Wer Kickl auf seinem Weg zur „Erlösung“ unseres Landes in Richtung Ungarn begleiten will, dem sei das Buch des gebürtigen Ungarn Paul Lendvai „Orbáns Ungarn“ empfohlen. In dieser aufschlussreichen Biografie beschreibt Lendvai gut recherchiert Ungarns Weg unter Orbán hin zu einer „illiberalen Demokratie“, eine Regierungsform, die nichts anderes als einen Euphemismus für eine Autokratie darstellt.

Lendvai beschreibt auch die schrittweise Übernahme der öffentlichen und unabhängigen Medienlandschaft durch Schaffung einer neuen, zentralen Medienbehörde, deren Leitung durch vertrauenswürdige Parteifunktionäre der Regierungspartei Fidesz besetzt wurde.

Kickls anvisierte Abschaffung der Unterstützung eines durch die Allgemeinheit finanzierten unabhängigen Rundfunks wäre in Österreich ein erster Schritt dorthin. Ob Platz 77 Ungarns (Österreich lag 2022 auf Platz 22 mit ausreichend Luft nach oben) im Ranking des Korruptionswahrnehmungsindex und damit der vorletzte Platz im europäischen Ranking als erstrebenswert anzusehen ist, mag jeder, der diesen Weg befürwortet, für sich selbst beantworten. Für mich jedenfalls ist der Weg Ungarns unter Orbán für Österreich weder anzustreben noch als vorbildhaft anzusehen.

Dr. Peter Lang, Graz

Wählerwille

Würden die derzeitigen Regierungsverantwortlichen ihre Arbeit gut und für die Bevölkerung machen, müssten sie Kickl nicht fürchten, wie der Teufel das Weihwasser. Und ob er ihnen nicht nur rhetorisch überlegen ist, sondern es auch „besser kann“, ist erst dann zu beurteilen, wenn er bei der nächsten Wahl demokratisch vom Souverän mehrheitlich gewählt wird und die nächste Regierung nicht situationselastisch, durch persönliche Befindlichkeiten gesteuert, gegen den Wählerwillen, angelobt wird.

Meine Überlegung, in Zukunft erstmalig „blau“ zu wählen, liegt jedenfalls in der politischen Kompetenz bzw. Ignoranz, der momentan Verantwortlichen! Waltraud Hermann, Gratwein-Straßengel

Aufwachen

Paul Lendvai bringt auf den Punkt, welche Gefahren der österreichischen Demokratie durch eine „Verkicklung“ à la Orbán drohen würde. Weder Kickl noch andere Führungsleute der FPÖ haben sich von den Aussagen des braunen Mobs distanziert. Teilweise erinnert ihre Sprache selbst an Nazi-Vokabular als hätte es die Katastrophe des Holocaust nicht gegeben. Dass jetzt in Deutschland Massenproteste entstehen, große Teile der Bevölkerung aufwachen, um die liberale Demokratie zu stärken, gibt Hoffnung. Vielleicht könnten diese Ereignisse auch in Österreich dazu führen, dass die schweigende Mehrheit das Wort ergreift, um bedenklichen reaktionären Entwicklungen Einhalt zu bieten. Axel Krefting, Krumpendorf