Unsere liebsten Köstlichkeiten ©

Einfach köstlich: Rezepte unserer Leserinnen!



Was sind die Lieblingsgerichte der Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung? Eine kleine Auswahl präsentiert das Magazin „Unsere liebsten Köstlichkeiten“, in dem Leserinnen, aber auch einige Top-Köche und Köchinnen wie Sissy Sonnleitner besondere Rezepte verraten. Was bei der kunterbunten Mischung unterschiedlichster Rezepte am besten geschmeckt hat? Wer Hausmannskost liebt, wird vom Grammelstrudel und der Falschen Forelle schwärmen, wer leichtere Kost bevorzugt, wird von der Mozzarella-Melanzani-Lasagne oder der Forelle mit Kräuterkruste, begleitet von einer Kürbiscreme mit Apfelsaft und Ingwer, von Leserin Manuela Meissnitzer begeistert sein.

Ihre Rezepte sind gefragt! Foto ©



Alle Rezepte wurden von den Kochprofis Gottfried Bachler aus Althofen und Franz Labmayer von der Hotelfachschule Bad Gleichenberg nachgekocht und mit Tipps für ein sicheres Gelingen ergänzt. Begeistert war Bachler vom Rezept für eine „Falsche Forelle“ von Leserin Maria Rojko, das er nun auch in seine Speisekarte aufgenommen hat. Vom Birnen-Ziegenkäse-Strudel der Schülerinnen und Schüler der HLW Hermagor schwärmt Koch-Profi Franz Labmayer, der ihn als Juror ausgewählt und nachgebacken hat. „Wie ich das Rezept gelesen habe, wusste ich: Das ist einfach eine gute Kombination. So war es auch.“ Wie auch die Topfenreinkerln oder ein Orangensteak mit Balsamico für ein besonderes Festessen.

Unsere liebsten Köstlichkeiten. 64 Seiten, 9,90 Euro. In Trafiken und in den Büros der Kleinen Zeitung. Exklusiv bei Spar mit Gutschein um 4,90 Euro.

Gutschein gleich hier downloaden!! Gutschein Köstlichkeiten (189kB)

Das Magazin ist in ausgewählten Trafiken, in allen Kleine Zeitung-Büros um 9,90 Euro erhältlich.



Exklusiv bei Spar, Interspar und Eurospar mit einem Kleine Zeitung-Gutschein (welcher in Ihrer Kleinen Zeitung zu finden ist oder hier downloaden) anstelle von 9,90 Euro um 4,90 Euro erhältlich.

Jetzt teilnehmen! Verraten auch Sie uns IHR Lieblingsrezept mit Äpfeln, Birnen oder Zwetschken o d e r aber wählen Sie das beste Rezept aus dem Magazin "Unsere liebsten Köstlichkeiten". Schicken Sie uns gleich HIER Ihr Lieblingsrezept! Einsendungen per Post mit genauer Anschrift (Name, Straße, PLZ, Ort) an: Kleine Zeitung, Stichwort: Lieblingsrezepte, Gadollaplatz 1, 8010 Graz Kleine Zeitung, Stichwort: Lieblingsrezepte, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt oder per Mail an: kulinarik-magazin@kleinezeitung.at